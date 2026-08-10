Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Girne District
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Bergblick

Villen mit Bergblick kaufen in Girne District, Nordzypern

;
Kyrenia
30
Girne Belediyesi
140
Catalkoy Esentepe Belediyesi
71
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
51
Zeig mehr
171 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Luxushäuser in einem Stilvollen Komplex an der Hauptstraße in Nordzypern Girne Die Luxushäus…
$911,887
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 377 m²
Villen mit unverbautem Meerblick in Nordzypern Girne Girne liegt an der Nordküste der schill…
$1,08M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 294 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit Privatpool in einer Anlage in Nordzypern Ozanköy Ozanköy ist eine St…
$1,00M
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 212 m²
Etagenzahl 2
Schicke freistehende Villen in Strandnähe in Girne Ozanköy Ozanköy, Girne, ist einer der ruh…
$845,114
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Etagenzahl 2
Villen mit hohem Mieteinnahmepotenzial in Fremdwährung in Girne Alsancak Die Villen zum Verk…
$461,372
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
Etagenzahl 2
Triplex-Villen in Fußnähe zu den Stränden in Nordzypern Girne Diese Luxusvillen befinden sic…
$493,846
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Freistehende und Doppelhäuser mit Pool in Lapta Nordzypern Nordzypern ist das Handels- und T…
$741,467
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villa mit Meerblick und Pool in Çatalköy Girne Girne ist eines der beliebtesten…
$985,855
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 219 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen in der Nähe von Golfplätzen in Nordzypern Girne Das Dorf Karaağaç, das z…
$1,26M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 255 m²
Etagenzahl 2
Alleinstehende Villen mit Panoramablick in Esentepe Girne Girne liegt an der Nordküste von N…
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 7 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
Schicke freistehende Villen in Strandnähe in Girne Ozanköy Ozanköy, Girne, ist einer der ruh…
$1,26M
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 7 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 538 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Meerblick in Alsancak, Nordzypern Girne ist eine der prestigeträchtigsten Städte …
$1,49M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Freistehende und Doppelhäuser mit Pool in Lapta Nordzypern Nordzypern ist das Handels- und T…
$741,467
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Pool in einer Anlage in Karşıyaka, Girne Karşıyaka ist eine Region der Stadt Girn…
$564,922
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 308 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Whirlpool und beheizten Pools in Meeresnähe in Ozanköy, Girne Nordzypern, das an …
$1,57M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 511 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen am Meer mit privatem Pool in Bellapais, Nordzypern Die Villen befinden s…
$1,69M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 353 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Meerblick in Alsancak, Nordzypern Girne ist eine der prestigeträchtigsten Städte …
$1,16M
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 7 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 595 m²
Etagenzahl 3
Villa mit Pool inmitten der Natur im Westen von Girne Girne, eine der beliebtesten Küstenstä…
$1,22M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 6 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 451 m²
Villen mit unverbautem Meerblick in Nordzypern Girne Girne liegt an der Nordküste der schill…
$1,26M
Eine Anfrage stellen
Villa 11 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 11 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 11
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 850 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit Meerblick und umfangreicher Ausstattung in Girne Zeytinlik Diese ele…
$3,09M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 345 m²
Stockwerk 2/2
Villen in einem exklusiven Komplex mit privaten Pools in Girne, Nordzypern Die Region Bellap…
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 8 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Steinbogenvilla mit Meerblick in Lapta, Nordzypern Diese charmante Villa befind…
$1,69M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Kalogreia, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Kalogreia, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 223 m²
Etagenzahl 2
Moderne Luxusresidenzen am Meer!   Östlich von Girne (Kyrenia), im malerischen Stadtte…
$726,266
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 380 m²
Etagenzahl 3
Villen mit besonderem Design und Ausstattung in Bellapais Girne Girne ist eine historische u…
$1,62M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Etagenzahl 2
Villen in der Nähe vom Meer und Strand in Lapta Girne Lapta ist ein beliebter Lebensraum in …
$553,604
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Schlüsselfertige freistehende Villa in Girne, Nordzypern Girne Alsancak ist eine Stadt im No…
$518,911
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit privaten Pools und Gärten in Çatalköy, Girne Girne, eine der beliebt…
$1,06M
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 7 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 611 m²
Villen mit unverbaubarem Meerblick und komfortablem und luxuriösem Design in Nordzypern Girn…
$1,73M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 6 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 452 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern am Meer in Esentepe Nordzypern ist mit seinen natürli…
$1,69M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 288 m²
Etagenzahl 2
Alleinstehende Villen mit Panoramablick in Esentepe Girne Girne liegt an der Nordküste von N…
$1,41M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Girne District, Nordzypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen