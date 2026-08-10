Reihenhäuser mit Bergblick kaufen in Girne District, Nordzypern

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Reihenhaus 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Reihenhaus 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Investitionshäuser in einem Projekt mit Pool in Meeresnähe in Nordzypern Girne Girne ist ein…
$219,846
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Reihenhaus 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Etagenzahl 2
Villen mit hohem Mieteinnahmepotenzial in Fremdwährung in Girne Alsancak Die Villen zum Verk…
$305,279
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Reihenhaus 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Reihenhaus 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
Doppelhaushälften 100 m vom Meer entfernt in Girne Girne, eine der beliebtesten Wohngegenden…
$266,157
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LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Doppelhaushälften 100 m vom Meer entfernt in Girne Girne, eine der beliebtesten Wohngegenden…
$337,479
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Immobilienangaben in Girne District, Nordzypern

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