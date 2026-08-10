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Stadthäuser mit Swimmingpool in Girne District, Nordzypern

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Kyrenia
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Reihenhaus 3 zimmer in Bellapais, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Bellapais, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Modern townhouse with Turkish title in Orchid Kyrenia, Bellapais — an ideal home for a comfo…
$393,096
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