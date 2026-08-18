Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Famagusta
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Famagusta, Nordzypern

;
penthäuser
69
studio-wohnungen
11
1 Zimmer
71
2 Zimmer
65
Zeig mehr
6 immobilienobjekte total found
Wohnung in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Studio-Apartment in Tatlis - Immobilien von Nordzypern am MeerNordzypern: Verkauf eines gemü…
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 6
2-Zimmer-Wohnung in Sky Sakarya, Famagusta 🌆Eine moderne 2-Zimmer-Wohnung (2+1) ist in der W…
$151,203
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Studio-Apartment in Tatlis - Immobilien von Nordzypern am MeerNordzypern: Verkauf eines gemü…
$117,263
Eine Anfrage stellen
It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 3 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Stockwerk 12
Himmel SakaryaErstklassige Lage: In Gehweite zur Sakarya-Straße, zum Einkaufszentrum Citymal…
$204,713
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 10
Ontgrendel uw droomhuis: exclusieve korting van 15% + 2 jaar huurzekerheid! Stel u voor d…
$134,479
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 10
Sky Sakarya Toplocatie: Op loopafstand van Sakarya Street, Citymall en talloze bedrijven…
$130,720
Eine Anfrage stellen
TekceTekce

Immobilienangaben in Famagusta, Nordzypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen