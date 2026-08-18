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Wohnungen am Meer in Famagusta, Nordzypern

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penthäuser
69
studio-wohnungen
11
1 Zimmer
71
2 Zimmer
65
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123 immobilienobjekte total found
Penthouse 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
Elegante Wohnungen in einem Projekt in Meeresnähe in Nordzypern Gazimağusa Die eleganten Woh…
$283,833
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Wohnung 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 2
Elegante Wohnungen zum Verkauf in Meeresnähe in Tatlısu, Nordzypern Tatlısu ist eine ruhige …
$243,626
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Wohnung 3 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in Entwickelter Anlage in Nordzypern Tatlısu Die Wohnungen befinden sich in einer …
$341,683
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Wohnung 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in einem Luxuskomplex in Nordzypern Tatlısu Zypern, das friedliche Paradies im Mit…
$323,062
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Wohnung 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen zum Verkauf in Calm Town in Gazimağusa Yeniboğaziçi Zypern ist eine der am besten …
$245,935
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Wohnung 1 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen zum Verkauf mit naturintegriertem Komplexleben in Tatlısu Nordzypern, eines der fr…
$243,939
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in einem gut ausgebauten Komplex in Tatlısu Gazimağusa Zypern, die drittgrößte Ins…
$339,215
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Penthouse 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Stockwerk 1
Investitionswohnungen in Gehweite zum Meer in Tatlısu, Nordzypern Tatlısu, eine der schönste…
$378,444
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Penthouse 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Stockwerk 1
Wohnungen in fußläufiger Entfernung zum Meer in Nordzypern Gazimağusa Tatlısu liegt an der N…
$236,527
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Penthouse 1 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 1 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in der Nähe des Meeres in Nordzypern, Tatlısu Die Insel Zypern ist die drittgrößte…
$174,223
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Penthouse 3 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in Gehweite zum Strand in Nordzypern Tatlısu Küçükerenköy ist ein beliebter Wohnor…
$983,351
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Wohnung 3 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in Küstennähe in einer Wohnanlage mit sozialer Infrastruktur in Tatlısu, Gazimağus…
$242,471
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Penthouse 3 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/2
Wohnungen in einer gut erschlossenen Anlage in Tatlısu Zypern ist die drittgrößte Insel im M…
$281,728
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Penthouse 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit unverbaubarem Meerblick in Tatlısu, Gazimağusa Tatlısu, eine der einzigartigen…
$311,568
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Wohnung 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in Entwickelter Anlage in Nordzypern Tatlısu Die Wohnungen befinden sich in einer …
$226,306
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Wohnung 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 113 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in Küstennähe in einer Wohnanlage mit sozialer Infrastruktur in Tatlısu, Gazimağus…
$236,527
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Wohnung 5 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 5 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in einer gut erschlossenen Anlage in Tatlısu Zypern ist die drittgrößte Insel im M…
$432,026
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Penthouse 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in der Nähe des Hafens Tatlısu in Nordzypern Gazimağusa Nordzypern ist die drittgr…
$236,527
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Wohnung 3 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in Gehweite zum Strand in Nordzypern Tatlısu Küçükerenköy ist ein beliebter Wohnor…
$814,247
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Wohnung 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen zum Verkauf in einer Wohnanlage in Tatlısu Gazimağusa Die schöne Mittelmeerinsel Z…
$203,214
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Wohnung 1 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in einem Komplex mit Ferienkonzept in Tatlısu Gazimağusa Die Insel Zypern ist die …
$161,570
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Penthouse 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einem gut ausgebauten Komplex in Tatlısu Gazimağusa Zypern, die drittgrößte Ins…
$211,296
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Penthouse 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einem Komplex mit Ferienkonzept in Tatlısu Gazimağusa Die Insel Zypern ist die …
$219,379
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Penthouse 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 2/2
Immobilien mit Einzigartigem Blick in Nordzypern Gazimağusa Die Immobilien befinden sich in …
$213,452
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Penthouse 1 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 1 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 2/2
Meerblick-Immobilien in einem Umfangreichen Projekt in Nordzypern Gazimağusa Die luxuriösen …
$264,282
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Penthouse 4 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in Entwickelter Anlage in Nordzypern Tatlısu Die Wohnungen befinden sich in einer …
$524,686
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Wohnung 3 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Schicke Wohnungen am Meer in einem gemischt genutzten Projekt in Tatlısu, Nordzypern Tatlısu…
$486,900
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Penthouse 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Stockwerk 6/5
Elegante Wohnungen in der Nähe des Meeres in Nordzypern Gazimağusa Gazimağusa ist eine der f…
$297,893
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Wohnung 1 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen zum Verkauf in einem von Natur umgebenen Projekt in Tatlısu, Gazimağusa Die Region…
$182,299
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Wohnung 4 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einer gut erschlossenen Anlage in Tatlısu Zypern ist die drittgrößte Insel im M…
$400,654
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Immobilienangaben in Famagusta, Nordzypern

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