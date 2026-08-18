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Wohnung in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Studio-Apartment in Tatlis - Immobilien von Nordzypern am MeerNordzypern: Verkauf eines gemü…
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Penthouse 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
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Fläche 118 m²
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Elegante Wohnungen in einem Projekt in Meeresnähe in Nordzypern Gazimağusa Die eleganten Woh…
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Penthouse 1 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 1 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/2
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Penthouse 1 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 1 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
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Fläche 89 m²
Stockwerk 1/2
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Penthouse 3 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Stockwerk 1/2
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Wohnung 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Fläche 46 m²
Etagenzahl 2
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
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Wohnung 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in einem Luxuskomplex in Nordzypern Tatlısu Zypern, das friedliche Paradies im Mit…
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Wohnung 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Etagenzahl 2
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Wohnung 1 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen zum Verkauf mit naturintegriertem Komplexleben in Tatlısu Nordzypern, eines der fr…
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Wohnung 3 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
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Penthouse 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
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Wohnung in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Fläche 145 m²
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145 m2, 3+1 Große Familienwohnung – Gülseren / Gazimağusa Suchen Sie ein friedliches Leben …
$107,669
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Penthouse 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
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Wohnung 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
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Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
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Anzahl der Badezimmer 1
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Penthouse 1 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 1 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/2
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Penthouse 3 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 1/2
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Wohnung 3 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
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Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Etagenzahl 2
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Penthouse 3 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
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Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
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Anzahl der Badezimmer 1
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Stockwerk 2/2
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Penthouse 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit unverbaubarem Meerblick in Tatlısu, Gazimağusa Tatlısu, eine der einzigartigen…
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Wohnung 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
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Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
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Schlafräume 1
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Fläche 56 m²
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Wohnung 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
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Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
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Wohnung 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
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Fläche 113 m²
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Wohnung 5 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 5 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in einer gut erschlossenen Anlage in Tatlısu Zypern ist die drittgrößte Insel im M…
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Penthouse 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
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Fläche 85 m²
Stockwerk 1/2
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Wohnung 3 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Etagenzahl 2
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Wohnung 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Etagenzahl 2
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Wohnung 1 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in einem Komplex mit Ferienkonzept in Tatlısu Gazimağusa Die Insel Zypern ist die …
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Wohnung 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2/5
Famagusta | Neue 1+1 Wohnung — noch nie bewohnt Brandneue Wohnung, gerade fertiggestel…
$79,007
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Wohnung 4 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 273 m²
Etagenzahl 2
Elegante Wohnungen in einem umfangreichen Projekt in Nordzypern Gazimağusa Die Wohnungen bef…
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Immobilienangaben in Famagusta, Nordzypern

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