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Villen mit Swimmingpool in Erdemit, Nordzypern

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Trimithi
12
2 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Trimithi, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Trimithi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Exklusive Villa 3+1 in den Bergen mit eigenem Pool und Panoramablick!Wir bieten eine einziga…
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Villa in Ftericha, Nordzypern
Villa
Ftericha, Nordzypern
Fläche 344 m²
An exquisite residential complex occupying a privileged position on the peaks of the Kyrenia…
$1,04M
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Hayat
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Immobilienangaben in Erdemit, Nordzypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
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Luxuriös
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