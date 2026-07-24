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Villen mit Terrasse in Erdemit, Nordzypern

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Trimithi
12
5 immobilienobjekte total found
Villa in Trimithi, Nordzypern
Villa
Trimithi, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
$342,751
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Villa in Trimithi, Nordzypern
Villa
Trimithi, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
$423,327
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Villa in Trimithi, Nordzypern
Villa
Trimithi, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
$264,459
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Trimithi, Nordzypern
Villa
Trimithi, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 232 m²
$390,856
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Villa in Trimithi, Nordzypern
Villa
Trimithi, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
$204,328
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Immobilienangaben in Erdemit, Nordzypern

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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