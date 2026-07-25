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Bungalows mit Swimmingpool in Catalkoy Esentepe Belediyesi, Nordzypern

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Kalogreia
3
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2 immobilienobjekte total found
Bungalow 3 zimmer in Kalogreia, Nordzypern
Bungalow 3 zimmer
Kalogreia, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Neuer Bungalow mit 3 Schlafzimmern am Meer in Esentepe!Dieser prestigeträchtige Küstenkomple…
$1,02M
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Bungalow 3 zimmer in Kalogreia, Nordzypern
Bungalow 3 zimmer
Kalogreia, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 140 m²
Bungalows 3+1 bei Mykonos HomesDer Luxus-Bungalow befindet sich direkt am Meer in Esentepe, …
$2,00M
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Immobilienangaben in Catalkoy Esentepe Belediyesi, Nordzypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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