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Bungalows am Meer in Catalkoy Esentepe Belediyesi, Nordzypern

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Kalogreia
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1 immobilienobjekt total found
Bungalow in Agios Amvrosios, Nordzypern
Bungalow
Agios Amvrosios, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
$303,064
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Immobilienangaben in Catalkoy Esentepe Belediyesi, Nordzypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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