Seeclub Apartment Hotel 18-stöckiger Komplex. 1 Küste. Meer über die Straße. Vor dem Komplex ist nichts garantiert! Drei Blöcke – A, B, C. Für den persönlichen Aufenthalt und die Übertragung an die Geschäftsleitung. Block B – Markenhotel. International UK « River Rock Hotels & Resorts » bieten Apartment- und Hotelmanagement « Barcelo Hotel ». 120 Zimmer als Hotelzimmer werden auf Kundenwunsch unter Kontrolle gebracht. In den übrigen Wohnungen von Block B können Sie wie in Ihrer eigenen Wohnung wohnen. Block C – für den persönlichen Aufenthalt und die Übertragung an das Management. 50-70m vom Meer entfernt. Dezember 2024 – Inbetriebnahme von Block A. Dezember 2025 – Inbetriebnahme der Blöcke B und C. Gasheizung in allen Blöcken. Im ersten und zweiten Stock des Komplexes befinden sich die Lobby des Hotels, Cafés, Restaurants, das 9D-Kino und ein kleines Einkaufszentrum. Deckenhöhe: 1. Stock – 6m 2. Stock und höher – 3m Block A. Wohnungen werden mit Möbelreparatur verkauft; mit « schlüsselfertiger » Reparatur, einschließlich Möbeln, Geräten, Sanitär. Ratenzahlung – 35 Monate. Block B. Wohnungen werden mit Möbelreparatur verkauft; mit « schlüsselfertiger » Reparatur, einschließlich Möbeln, Geräten, Sanitär. International UK « River Rock Hotels & Resorts » wird die Verwaltung von Apartments und des Hotels in Barcelona übernehmen". Block C. Wohnungen werden ohne Reparatur verkauft; mit Möbelreparatur; mit « schlüsselfertiger Reparatur », einschließlich Möbeln, Geräten, Sanitär. Block C befindet sich hinter Block B. Erstinstallation – 30%. Zinsfreie Rate bis Dezember 2024 ( in Block A ) Erstinstallation – 30%. Zinsfreie Rate bis Juli 2025 ( in den Blöcken B und C ) Auf dem Dach des Sea Club befindet sich ein Außenpool. Und auch im Hotelblock Im ganzjährig beheizten Pool.