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Wohnung in einem Neubau Aziatskie sady

Batumi, Georgien
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$34,000
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ID: 3686
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2024
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    15

Über den Komplex

AZIAT SADY Komplex, Stadt Batumi ( Georgia ),  Bauende im Dezember 2023 Inbetriebnahme – Juli 2024. 15-stöckiger multifunktionaler Wohnkomplex 70 Meter vom Meer entfernt Verwaltungsgesellschaft: "River Rock Hotels & Resorts" Wohnkomplex ( Ein ständiger Wohnsitz ist möglich. Haustiere können ) bleiben Gasheizung Tiefgarage Gewerbegebiete Wohnwohnungen Infrastruktur: Unterhaltungszentrum; Gebetszone; 9D-Kino; Möblierte Terrasse mit Pool; Supermarkt; Innenhof mit dem Konzept der "asiatischen Gärten". Metrage: von 29,12 m2 bis 63,47 m2 Deckenhöhe 2,90 m Anzahl der Aufzüge - 4 Wohnung zurückziehen. Installation bis Dezember 2024 Die Reparatur der Wohnung « schlüsselfertig » 600 $ / m2 umfasst nicht nur Endbearbeitungsarbeiten und Materialien in der Wohnung, sondern auch Möbel, Geräte, Sanitär usw. Haushaltszubehör.

 

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 35.0
Preis pro m², USD 1,150
Wohnungspreis, USD 40,250

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Batumi, Georgien
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