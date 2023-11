HOLIDAY INN

Batumi, Georgien

von €57,143

Kapitulation vor: 2023

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Der neue moderne Komplex Pavlonia an der Schwarzmeerküste im Vorort Mahinjauri liegt 15 Minuten vom Zentrum von Batumi entfernt. Das LCD befindet sich in einem umweltfreundlichen, sauberen Bereich neben dem Botanischen Garten Batumi. Die Fenster der Apartments bieten einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Berge. Das Gebäude hat 8 Etagen. Die Apartments werden präsentiert: 1-2 Zimmer mit einer Fläche von 44,9 bis 83,2 m². Deckenhöhe - 3 Meter. Wohnungen in einem modernen Layout. Und breite Balkone. Die Wohnung kann in voller Dekoration und installierten Möbeln gekauft werden. Infrastruktur: - Bildungseinrichtungen: Gesamtschule, Universität; - Medizinische Einrichtungen: Apotheke, Krankenhaus; - Supermärkte; - Restaurants und Cafés; - Fitnessclub; - Filialen der VTB Bank Georgia; - Schönheitssalons. Auf dem Gebiet des Komplexes befindet sich ein angelegter Innenhof von 720 m ² für Wander- und Outdoor-Aktivitäten. Landschaftsbau. Außenpool. Auf dem Dach befindet sich eine öffentliche Terrasse mit Loungebereich. Der erste Stock ist für Geschäftsräume. Schreiben oder rufen Sie an und teilen Sie uns detailliertere Informationen zum Kauf einer Wohnung mit.