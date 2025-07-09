Wohnkomplex Piramida

Hotel- und Wohnkomplex für dauerhafte Residenz, einschließlich mit Tieren. Mögliche Übertragung auf die Verwaltung des CC.Wyndham Quarter Beginn des neuen Boulevards3 km vom Flughafen250m bis zum Meer100m von Rainbow KomplexBauadresse des Komplexes: Batumi, AdliaLieferung des Komplexes in einem weißen Rahmen - Mai 2025Lieferung des Komplexes mit Reparaturen - Dezember 2025Zinsfreie Raten bis Ende 2025400 Wohnungen unterschiedlicher Größe und mit unterschiedlichen Layouts.18 EtagenDer Komplex wird von einem internationalen Management-Unternehmen verwaltetInfrastruktur: Grünfläche und Spielplatz. Auf der offenen Terrasse des Jacuzzi. Multifunktionaler Sportplatz für Tennis, Fußball, Basketball.Fläche der Wohnungen: von 37.64m2 bis 139.33m2Deckenhöhe: 2.8Wohnungen können gekauft werden: ohne Reparatur; mit Reparatur, aber ohne Möbel; mit schlüsselfertigen Reparatur.Die Reparaturkosten betragen $600/m2.Die Renovierung der Wohnung "schlüsselfertig" umfasst nicht nur die Veredelung von Werken und Materialien in der Wohnung, sondern auch Möbel, Geräte, Sanitär, etc. Haushaltszubehör.Die Kosten für die Nutzung der Infrastruktur des Komplexes sind $ 0,7 / m2 der Wohnungsfläche, aber nicht mehr als $ 35 pro Monat.Vermietung der Wohnung im ManagementWenn die Wohnung an die Verwaltung des Management-Unternehmens übergeben wird, werden die Erträge aus dem Mietvertrag in Höhe von 60% des Gewinns an den Eigentümer der Wohnung übertragen, 40% des Gewinns wird mit dem Strafgesetzbuch bleiben.

Zahlungssystem$1.000 – Reservierung (Tag/zwei)30% – Anzahlung (enthält $1.000 Reservierung).Zinsfreie Raten bis Dezember 2025 mit monatlichen oder vierteljährlichen Zahlungen.Wohnungen: Studios, 1+1, 2+1.Blick von den Wohnungen: das Meer, der Flughafen, die Rainbow Wohnanlage, die Berge.Aufzüge sind kostenlos für Kartenbesitzer.Der Komplex wird von einem internationalen Management-Unternehmen verwaltet: IPM International Property Management.Sie können die Reparaturen selbst.Sie können ohne CC alleine ausleihen.