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Wohnimmobilien in Sutomore, Montenegro

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140 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in 8, Montenegro
Studio 1 zimmer
8, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Meer Ansichten. Move-In Ready. Hohes Mietpotenzial. Willkommen in diesem außergewöhnlichen 3…
$113,298
MwSt.
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 4/5
38m2 Wohnung im 4. Stock in einem neuen Gebäude im Stadtzentrum. Struktur: 1 Schlafzimmer, W…
$121,764
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Haus 4 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Haus zu verkaufen 110m2 im oberen Teil von Sutomore. Grundstück 170m2. Blick vom Berg. 1700 …
$146,360
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TekceTekce
Haus in Sutomore, Montenegro
Haus
Sutomore, Montenegro
Etagenzahl 1
Zu verkaufen — geräumiges Haus in Sutomore, MontenegroEin geräumiges Haus steht zum Verkauf …
$179,269
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Haus 6 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 6 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 92 m²
Etagenzahl 2
Das 92 m2 Haus befindet sich auf einem 180 m2 Grundstück in einer schönen Lage in Sutomore (…
$213,448
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 4 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
zum VerkaufEin Familienhaus wird in einer ruhigen Gegend von Sutomore verkauft, die nur etwa…
$315,561
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 30 m²
Stockwerk 2
Immobilien, Montenegro, Sutomore.Zum Verkauf steht ein brandneues Studio-Apartment mit einem…
$94,784
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Etagenzahl 3
Eine Wohnung von 44 m2 steht zum Verkauf in Sutomore, in der Nähe von Tsar Lazar Street. Woh…
$85,751
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Haus 3 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
| 56 m2 | 180 m2 Grundstück | 2 Ebene | 3 Schlafzimmer | Sommerküche | Parkplatz | Seeblick …
$154,739
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Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 6/6
Die 63 m2 Wohnung befindet sich im 6. Stock in einem neuen Gebäude im Stadtzentrum, der Voli…
$159,978
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Haus 3 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Modernes Haus mit einer Gesamtfläche von 100m2 auf einem Grundstück von 141m2. Das Haus ist …
$274,596
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Haus 3 Schlafzimmer in 5, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
5, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
| 205 m2 | Abschnitt 451 m2 | 2 Etagen | 3+ Schlafzimmer | 2 Küchen | 2 Badezimmer | Meerbli…
$233,708
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MONTBEL D.O.O.
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Haus 2 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Haus in Sutomore, auf einem kaskadierenden Grundstück mit einer Gesamtfläche von 355 m2. Die…
$76,193
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Haus 9 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 9 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Dieses 210 qm große Stadthaus befindet sich auf ebenem Boden 200 Meter unter der Hauptstraße…
$313,543
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Haus 6 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 6 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Das Haus befindet sich in einem ruhigen Ort umgeben von Grün und Bergen, im Dorf Sutomore.Ha…
$169,106
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MONTBEL D.O.O.
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 64 m²
Stockwerk 6/6
Die Ein-Zimmer-Wohnung von 64 m2 befindet sich im 6. Stock in einem neuen Gebäude im Stadtze…
$178,108
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Haus 3 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten Ihnen ein exklusives Stadthaus im Stil des Alpenchalets in Sutomore, das Eleganz,…
$232,256
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Villa in Sutomore, Montenegro
Villa
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 325 m²
[embed]https://youtu.be/vsuR3S7NICQ[/embed] Villa 10 Minuten zu Fuß von der zentralen Prome…
$561,681
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MONTBEL D.O.O.
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Haus 10 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 10 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Ein modernes dreistöckiges Haus mit einer Gesamtfläche von 360 m2 steht zum Verkauf und lieg…
$577,921
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Ferienhaus 10 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Ferienhaus 10 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 480 m²
Außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit im Herzen von Sutomore, MontenegroPrime Location | …
$586,094
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 4/5
Geräumige Studiowohnung von 74 m2. Die Wohnung ist teilweise möbliert. Das Badezimmer ist ko…
$387,240
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Haus 3 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Dieses geräumige Haus mit Meerblick beträgt 300 m2 und befindet sich auf einem 1.100 m2 Grun…
$526,961
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Haus zum Verkauf in Sutomore, Zagradje, am Ufer der Bucht von Maljevik, in einem besonders g…
$304,002
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Haus in Sutomore, Montenegro
Haus
Sutomore, Montenegro
Sutomore | Haus + Grundstück | Meer und Bergblick | abgeschiedene Lage | Wiederaufbauprojekt…
$87,197
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Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2
Diese schöne Ein-Zimmer-Wohnung von 55,52 m2, befindet sich im zweiten Stock eines modernen …
$148,462
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Wohnung 2 zimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Sutomore, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Sutomore, neues Studio, Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen auf der ersten Linie zum Meer und zum…
$215,445
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Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Haus 5 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Das Haus befindet sich im malerischen Vorort der Sutomore Stadt Bar. In einem Bereich mit en…
$406,448
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Haus 4 zimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 4 zimmer
Sutomore, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Etagenzahl 3
Studio zum Verkauf / beweisen Sie die Geräumigkeit in Bar (Shushan) in einem modernen Haus m…
$397,775
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Haus 12 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 12 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Zum Verkauf: Schönes Anwesen mit zwei Häusern und einem Mini-Markt - SutomoreEin exklusives …
$2,06M
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Haus 3 zimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 3 zimmer
Sutomore, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 1
Zu verkaufen — ein Haus mit Meerblick in Sutomore (Zagragje).Komfort und hervorragendes Pote…
$158,178
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Realting.com
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