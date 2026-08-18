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Wohnimmobilien in Gemeinde Cetinje, Montenegro

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Bukovica
5
Cetinje
3
12 immobilienobjekte total found
Condo 4 zimmer in Ranjev Do, Montenegro
Condo 4 zimmer
Ranjev Do, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
Der Villakomplex liegt nur 2 km vom historischen Zentrum von Herceg Novi entfernt, einer der…
$719,993
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Cetinje Njegusi Kotor, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Cetinje Njegusi Kotor, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Etagenzahl 6
Elite-Wohnung in einem Premium-Komplex in Tivat ist eine Kombination aus anspruchsvollem Sti…
$518,911
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Wohnung 1 zimmer in Cetinje Njegusi Kotor, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Cetinje Njegusi Kotor, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/6
Elegantes Studio im renommierten Komplex Boka Place, im Herzen von Tivat, einen Schritt von …
$520,438
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Haus 4 Schlafzimmer in Cetinje, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Cetinje, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Im Herzen von Cetinje gelegen, bietet dieses einladende 169m2 Familienhaus eine seltene Komb…
$703,002
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Wohnung 2 zimmer in Cetinje Njegusi Kotor, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Cetinje Njegusi Kotor, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Etagenzahl 2
Zwei Duplex-Apartments in Baošić Zwei geräumige Duplexwohnungen von je 62 m2 (einschließlich…
$193,035
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Papratna Strana, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Papratna Strana, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Etagenzahl 3
Neues Premium-Projekt in der Bucht von Kotor Wir präsentieren eine neue Wohnanlage von Premi…
$150,966
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LDV InvestLDV Invest
Condo 2 zimmer in Cetinje Njegusi Kotor, Montenegro
Condo 2 zimmer
Cetinje Njegusi Kotor, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 4/8
Zum Verkauf steht ein Fünf-Sterne-Hotel SIRO, die erste Hotelmarke SIRO von Kerzner Internat…
$576,174
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Haus 2 zimmer in Cetinje, Montenegro
Haus 2 zimmer
Cetinje, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 1
D4-432. Haus in Cetinje, Dobrsko SeloZu verkaufen Haus in der Nähe von Cetinje, an einem kle…
$91,466
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Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
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Villa in M 10, Montenegro
Villa
M 10, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 250 m²
Villa La Tout ist eine moderne 250 m2 Villa mit geräumigen Terrassen, auf einem privaten 10.…
Preis auf Anfrage
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Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Haus 1 Schlafzimmer in Gradani, Montenegro
Haus 1 Schlafzimmer
Gradani, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 1
Ein Steinhaus zur Renovierung ist im ruhigen Dorf Ljubotinj, Gemeinde Cetinje, mit Strom, ei…
$46,505
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Wohnung 1 zimmer in Cetinje, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Cetinje, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Preis: 139.000 € Eine moderne und komplett eingerichtete Zwei-Zimmer-Wohnung steht zum Verka…
$159,019
MwSt.
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Condo in Gemeinde Cetinje, Montenegro
Condo
Gemeinde Cetinje, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 2/4
text
$195,289
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Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
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Immobilienangaben in Gemeinde Cetinje, Montenegro

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