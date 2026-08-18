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Häuser in Gemeinde Cetinje, Montenegro

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4 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Cetinje, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Cetinje, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Im Herzen von Cetinje gelegen, bietet dieses einladende 169m2 Familienhaus eine seltene Komb…
$703,002
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Haus 2 zimmer in Cetinje, Montenegro
Haus 2 zimmer
Cetinje, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 1
D4-432. Haus in Cetinje, Dobrsko SeloZu verkaufen Haus in der Nähe von Cetinje, an einem kle…
$91,466
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Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
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Villa in M 10, Montenegro
Villa
M 10, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 250 m²
Villa La Tout ist eine moderne 250 m2 Villa mit geräumigen Terrassen, auf einem privaten 10.…
Preis auf Anfrage
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Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Haus 1 Schlafzimmer in Gradani, Montenegro
Haus 1 Schlafzimmer
Gradani, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 1
Ein Steinhaus zur Renovierung ist im ruhigen Dorf Ljubotinj, Gemeinde Cetinje, mit Strom, ei…
$46,505
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Immobilienangaben in Gemeinde Cetinje, Montenegro

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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