One-bedroom Apartment in Porto Budva

Bar, Serbien-Montenegro

von €112,590

42–43 m² 2

Kapitulation vor: 2023

PARK Residence ist ein neuer multifunktionaler Elitekomplex. Fürs Leben. Zur Entspannung. Für Investitionen. Der Komplex besteht aus 3 Blöcken: Block A- besteht aus verschiedenen Arten von Wohnwohnungen. Block B - Vom 1. bis 5. Stock gibt es ein 4-Sterne-Hotel mit Wohnwohnungen - vom 6. Stock im 8. Stock. Block C – umfasst Apartments - Eigentumswohnungen - vom 1. bis 4. Stock. Block A – September 2023. Frist B und C - März 2025. Ort: Der luxuriöse Komplex befindet sich im schönsten und bequemsten Teil Montenegros –. Bar Zum Meer - 450 m Flughafen Podgorik -50 min. Nach Budva-30 min. Nach Kotor-40 min. Bis Tivat-50 min. INFRASTRUKT: Der Pool ist auf dem Gebiet des Komplexes geöffnet Dachpools Boutique Spa Türkisches Bad Fitnesscenter Restaurants Einkaufszentren Erholungsgebiete Tiefgarage ( Block A - für 60 Sitzplätze ) Verwaltungsgesellschaft usw. PROJEKTFÜHRUNGEN: Moderne Lobby mit Deckenhöhe 4,2 m Hochwertige Hochgeschwindigkeitsaufzüge mit Gegensprechanlage Backup-Generator-System Zuverlässige Wärmedämmung Materialien mit hoher Feuerbeständigkeit Energieeffizienz Wandschallschutz Video Intercom Landschaftsgarten und Terrasse Zentrales Satellitenfernsehsystem Die PARK Residence bietet Luxusapartments verschiedener Layouts: Studio mit 1 Schlafzimmer mit 2 – Schlafzimmern Alle Apartments werden mit hochwertigen Oberflächen gemietet. Die Apartments sind komplett ausgestattet und möbliert. Mit schickem Blick - auf das Meer oder in ruhigen Bergen. Fläche und Kosten der Wohnungen: Ein Block - 35,9-74,2 m2 / von 86 160 – 200 340 Euro B-Block – 24,75-71,5 m2 / von 56 925 – 164 450 Euro Mit Block – 38,5 – 77,0 m2 / von 88 550-180 950 Euro Zahlungsplan: 1 ) 100% Zahlung 2 ) PV -50%, 50% - durch Raten ( Block -A, B, C ) 3 ) PV -30%, 70% - durch Raten ( Block – V, C ) Es ist möglich, Wohnungen in Verwaltung zu mieten. Die PARK Residence wird zum exklusiven Zentrum des Lebens in Bar, Montenegro. Ein zuverlässiger Entwickler mit langjähriger Erfahrung, der viele erfolgreiche Projekte in umsetzt Bausektor. PARK Residence ist ein großartiges Investitionsangebot, ideal zum Einsteigen Miete! Sie kaufen nicht nur eine gute Wohnung in einer schicken Gegend, sondern auch eine Gelegenheit passive Mieteinnahmen erhalten!