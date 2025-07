Wohnung in einem Neubau Exclusive complex

Dieser Wohnkomplex verspricht seinen Bewohnern ein ruhiges Leben im Stadtzentrum mit speziell dekorierten Grünflächen. Das Hotel liegt in Bar, der Perle der Adria, mit endlosen Grünflächen und Bergblick direkt neben ihm, sowie einem langen Strand 13 km entfernt, nur 900 m entfernt und bietet das Privileg, in Europa mit seiner Ästhetik und hervorragenden Architektur zu leben. Es besteht aus 322 unabhängigen Einheiten, verbindet das Grün und Meer von Montenegro mit einem modernen und urbanen Lebensstil. Dieses Projekt, das Grünflächen auf den Etagen des Gebäudes umfasst, bietet seinen Bewohnern einen einzigartigen Service mit einem Außenpool und geräumigen Bereichen für SPA-Services sowie soziale und kulturelle Bereiche. Große Fenster, grüne Terrassen und Balkone bieten die Möglichkeit, die Weite in jedem Moment des Lebens zu genießen, und die einzigartige Meerblick von Bar, die eine Geschichte von Tausenden von Jahren hat, macht Erinnerungen ewig. Der Wohnkomplex, der mit anspruchsvollem Geschmack im Stadtzentrum geschaffen wird, kann Privilegien wie exquisiten Geschmack in einem Boutique-Restaurant und einer Außenausstellung erleben. Der Hof des geschlossenen Typs "ohne Autos", wo es einen Gehbereich, Bänke und Landschaftsbau. Die Apartments bieten Meerblick und Bergblick. Die Verwendung von teuren und hochwertigen Materialien in der Konstruktion und Dekoration. Split-Systeme, Kessel. Plumbing von Premiumherstellern. Die größte Auswahl an geräumigen und komfortablen Apartments.

Es kombiniert originelle Architektur mit urbaner Kultur.

Die Fläche variiert von 27 qm bis 152 qm.

Ein Boutique-Hotel, Einkaufsmöglichkeiten, Cafés und Restaurants auf dem Gelände schaffen auch einen neuen Treffpunkt in der Stadt.

Bietet ein komfortables Leben mit Blick auf das Meer, die Landschaft und die Berge.



Ort:

Im Zentrum von Bar, eine einzigartige Stadt von Montenegro;

900 Meter zum Strand;

Alle notwendigen Infrastrukturen in der Ballverfügbarkeit;

Tivat Flughafen und Porto Montenegro - 1 Stunde 10 Minuten mit dem Auto;

Die Hauptstadt von Montenegro Podgorica - 50 Minuten mit dem Auto.

