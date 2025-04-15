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Crowne Plaza Kolašin ist ein erstklassiges Resort-Hotel unter der Leitung einer internationalen Marke, das sich direkt im Zentrum von Kolašin befindet. Das Projekt wird als modernes Berg-Wellness-Resort konzipiert, das auf ganzjährigen Urlaub, Gesundheitstourismus und Immobilieninvestitionen im Condo-Hotel-Format ausgerichtet ist.
Der Komplex umfasst 105 Wohneinheiten: Hotelzimmer mit einer Fläche von 24 bis 36 m² und Studio-Apartments mit einer Fläche von 40 bis 64 m². Das Condo-Hotel-Format ermöglicht es den Eigentümern, die Apartments für den persönlichen Gebrauch zu nutzen, Mieteinnahmen zu erzielen und die Infrastruktur des Hotels zu genießen.
Die geplante Eröffnung des Hotels ist für das 1. Quartal 2027 vorgesehen.
Infrastruktur:
RezeptionLobby-BarLounge-BarRestaurant mit ca. 270 m² FlächeZimmerserviceSPA-ZentrumFitnessclubPanoramapool mit Blick auf die Berge und die StadtBoutiquenParkplatzIndividuelle Transfers für Gäste und EigentümerAusflugsprogrammeVerleih von Buggys, Quads, Fahrrädern und SkiausrüstungLage:
Das Hotel befindet sich im zentralen Teil von Kolašin, nur 100 Meter vom Hauptplatz und der Fußgängerzone mit Restaurants, Bars, Geschäften, Banken und städtischer Infrastruktur entfernt.
Skizentrum Kolašin 1450 — ca. 11 kmSkizentrum Kolašin 1600 — ca. 13 kmFlughafen Podgorica — ca. 60 kmFlughafen Tivat — ca. 140 kmDubrovnik — ca. 200 kmTirana — ca. 200 kmInvestitionspotenzial:
Das Projekt ist dank der Kombination aus Skitourismus, Wellness-Infrastruktur und der zentralen Lage in Kolašin auf einen ganzjährigen Touristenstrom ausgerichtet. Das Condo-Hotel-Format ermöglicht es den Eigentümern, die persönliche Nutzung der Apartments mit der Erzielung von Mieteinnahmen unter der Verwaltung des Hotelbetreibers zu verbinden.
Standort auf der Karte
Kolasin, Montenegro
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