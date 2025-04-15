Wohnkomplex Tivat Gardens

Der Komplex «Tivat Gardens» ist eine exklusive, geschlossene Wohnanlage im modernen Architekturstil. Sie liegt in einem ruhigen Gebiet in der Nähe des Stadtparks von Tivat und des prestigeträchtigen Yachthafens Porto Montenegro, sodass die Bewohner Zugang zu Spazierwegen sowie zu gehobenen Restaurants und Bars haben. Durch den Park gelangen die Bewohner zum Stadtzentrum und zur internationalen Schule Knightsbridge – alles nur wenige Gehminuten entfernt. Umgeben von Kiefern und Hügeln vermittelt der Komplex das Gefühl eines privaten Resorts; von den Häusern eröffnen sich Panoramablicke auf die Adria und die grünen Hänge, und das Gelände ist vor Fremden geschützt. «Tivat Gardens» besteht aus mehreren fünfstöckigen Gebäuden. So vereint beispielsweise Gebäude 5 22 Apartments: Auf der unteren Ebene befinden sich geräumige Wohnungen mit einer Fläche von bis zu 93 m² mit Terrassen und grünen Veranden, während sich in den oberen Etagen Apartments mit grünen Terrassen von 66 m² und Zugang zur nutzbaren Dachterrasse befinden. Gebäude 6 enthält 14 Wohnungen, darunter 1- und 2-Schlafzimmer-Apartments mit einer Fläche von 34 bis 88 m²; einige Wohnungen verfügen über große Terrassen und Grünflächen, und in den Penthäusern sind zusätzliche Dachflächen für private Erholung vorgesehen. Die Gesamtfläche der Wohnungen im Projekt variiert von 36 bis 119 m², die Terrassen von 4 bis 41 m²; für einige Apartments ist ein Zugang zum Dach vorgesehen. Das Projekt im Format «Stadt in der Stadt» – die Bewohner können ihren täglichen Bedarf vollständig decken, ohne das Gelände zu verlassen. Auf dem Gelände sind vorgesehen: SPA-Zentrum mit Sauna, Dampfbad und individuellen MassagekabinenFitnessraum, ein eigener Yoga-Raum und ein Außenpool mit Lounge-Bereich und KaminBBQ-Bereich, Pergolen und Pavillons zur Erholung im FreienKinderspielplätze und ein Kinosaal für GesellschaftsspieleSPA-Schönheitssalon, Geschäftsräume, Café-Bäckerei und MinimarktDas Gelände des Komplexes ist für Autos gesperrt; es gibt Tiefgaragen und offene Parkplätze, und für Elektroautos – Ladestationen. Rund-um-die-Uhr-Sicherheit und Concierge-Service sorgen für die Ruhe der Bewohner, und die Verwaltungsgesellschaft kümmert sich um die Vermietung der Apartments, Reinigung und Wartung. Das Projekt wurde vom internationalen Büro Arser Architects entwickelt; jede Wohnung wird schlüsselfertig mit Möbeln und Haushaltsgeräten führender Marken verkauft. Bei der Ausstattung werden Naturstein und Holz verwendet, Sanitäranlagen von Villeroy & Boch und Dornbracht, Klimaanlagen von Samsung und Fußbodenheizung installiert. Der Komplex ist mit einem «Smart Home» ausgestattet: schlüsselloser Zugang per Code oder Fingerabdruck, energieeffiziente Fenster und Haustechnik sowie schnelles Internet. Warum Sie sich für Tivat Gardens entscheiden sollten Geschlossene und ruhige Lage in fußläufiger Entfernung zum Zentrum von Tivat, Porto Montenegro und der internationalen Schule.Vielfalt an Wohnungen – von Studios bis zu Penthäusern mit grünen Terrassen und Dachzugang.Hochwertige interne Dienstleistungen: Spa, Fitness, Pool, Kinosaal, Café, Schönheitssalon, Geschäfte und Verwaltungsgesellschaft.Schlüsselfertige Wohnungen mit erstklassiger Ausstattung und Möbeln, intelligenten Systemen, Tiefgarage und SicherheitsdienstDas Projekt Tivat Gardens vereint die Atmosphäre eines Fünf-Sterne-Resorts mit dem Komfort eines städtischen Wohnraums und bietet Käufern eine Investitionsmöglichkeit und einen hohen Lebensstandard an einem der schönsten Orte der Adria.