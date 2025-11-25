Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen in Malediven

Maalhosmadulu Uthuruburi
9 immobilienobjekte total found
Villa 2 zimmer in Malé Atoll, Malediven
Villa 2 zimmer
Malé Atoll, Malediven
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Ocean Villas befinden sich direkt am Meer, in dem am meisten abgelegenen Teil des Projekts, …
$483,287
Eine Anfrage stellen
Villa 2 zimmer in Malé Atoll, Malediven
Villa 2 zimmer
Malé Atoll, Malediven
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Garden Villa ist ein zweistufiges Loft mit erhöhter Privatsphäre, befindet sich auf der zwei…
$448,767
Eine Anfrage stellen
Villa 2 zimmer in Maalhosmadulu Uthuruburi, Malediven
Villa 2 zimmer
Maalhosmadulu Uthuruburi, Malediven
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit - das SUNUM-Projekt in den Malediven mit einer gar…
$299,703
Eine Anfrage stellen
Villa 2 zimmer in Maalhosmadulu Uthuruburi, Malediven
Villa 2 zimmer
Maalhosmadulu Uthuruburi, Malediven
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Etagenzahl 1
Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit - das SUNUM-Projekt in den Malediven mit einer gar…
$224,347
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Maalhosmadulu Uthuruburi, Malediven
Villa 3 zimmer
Maalhosmadulu Uthuruburi, Malediven
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Etagenzahl 1
Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit - das SUNUM-Projekt in den Malediven mit einer gar…
$331,999
Eine Anfrage stellen
Villa 2 zimmer in Maalhosmadulu Uthuruburi, Malediven
Villa 2 zimmer
Maalhosmadulu Uthuruburi, Malediven
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Etagenzahl 2
Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit - das SUNUM-Projekt in den Malediven mit einer gar…
$274,728
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Maalhosmadulu Uthuruburi, Malediven
Villa 4 zimmer
Maalhosmadulu Uthuruburi, Malediven
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 106 m²
Etagenzahl 1
Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit - das SUNUM-Projekt in den Malediven mit einer gar…
$454,722
Eine Anfrage stellen
Villa 2 zimmer in Maalhosmadulu Uthuruburi, Malediven
Villa 2 zimmer
Maalhosmadulu Uthuruburi, Malediven
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Etagenzahl 1
Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit - das SUNUM-Projekt in den Malediven mit einer gar…
$340,180
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Maalhosmadulu Uthuruburi, Malediven
Villa 3 zimmer
Maalhosmadulu Uthuruburi, Malediven
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Etagenzahl 1
Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit - das SUNUM-Projekt in den Malediven mit einer gar…
$399,132
Eine Anfrage stellen
