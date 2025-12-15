  1. Realting.com
Neubau Häuser in Malediven

Malé Atoll
3
Villa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.
Malé Atoll, Malediven
von
$524,829
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ocean Front Villa, die Villa hat direkten Zugang zum Meer links vom Hotelblock.Gesamtfläche: 53 m2Terrasse: 14 m2 + PoolDirekte Teilnahme an einem Projekt mit garantiertem Dollareinkommen in einer völlig neuen Nische des Tourismusmarktes Malediven mit maximaler Nachfrage und ohne Wettbewerb.…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Oceanfront villas at the Radisson RED hotel complex.
Malé Atoll, Malediven
von
$487,293
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ocean Villas befinden sich direkt am Meer, in dem am meisten abgelegenen Teil des Projekts, rechts vom Hotelblock, bietet maximale Privatsphäre und direkten Zugang zum Meer.Gesamtfläche: 53 m2Terrasse: 14 m2 + PoolDirekte Teilnahme an einem Projekt mit garantiertem Dollareinkommen in einer v…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Villas in the Radisson RED hotel complex
Malé Atoll, Malediven
von
$448,767
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Garden Villa ist ein zweistufiges Loft mit erhöhter Privatsphäre, befindet sich auf der zweiten Linie des Projekts.Trotz seiner Lage bietet die Villa einen atemberaubenden Blick:Die zweite Ebene (Schlafzimmer) bietet direkten Meerblick.Gesamtfläche: 52 m2Terrasse: 29 m2 + PoolDirekte Teilnah…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
