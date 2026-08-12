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Chalets in Kolasin, Montenegro

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9 immobilienobjekte total found
Chalet 3 zimmer in Kolasin, Montenegro
Premium Premium
Chalet 3 zimmer
Kolasin, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Huis te koop naast een skiresort! Slechts 199.000€ voor een huis van 100 m² met een perceel…
$232,763
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Mini Condos
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Chalet in Kolasin, Montenegro
Chalet
Kolasin, Montenegro
Kolasin, Bergretreat von Dukley 🏔ID-300Wohnung in einem Schal von 350 000€ 💶🏙 Premium-classa…
$412,404
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Chalet 3 Schlafzimmer in Kolasin, Montenegro
Chalet 3 Schlafzimmer
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 535 m²
Kolasin Valleys, positioned in the scenic northern mountains of Montenegro, stands as a prem…
$5,25M
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Kolasin Valleys
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Chalet 6 Schlafzimmer in Kolasin, Montenegro
Chalet 6 Schlafzimmer
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 647 m²
Kolasin Valleys presents a unique opportunity with only 7 exclusive chalets that type, each …
$6,32M
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Kolasin Valleys
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Chalet 6 Schlafzimmer in Kolasin, Montenegro
Chalet 6 Schlafzimmer
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 647 m²
Kolasin Valleys bietet eine einzigartige Gelegenheit mit nur 7 exklusiven Chalets, die einen…
$6,32M
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Kolasin Valleys
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Chalet 5 Schlafzimmer in Kolasin, Montenegro
Chalet 5 Schlafzimmer
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 402 m²
Kolasin Valleys, positioned in the scenic northern mountains of Montenegro, stands as a prem…
$4,07M
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Kolasin Valleys
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Chalet 6 Schlafzimmer in Kolasin, Montenegro
Chalet 6 Schlafzimmer
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 647 m²
Kolasin Valleys offers luxurious chalets in Montenegro, each sold with a private land plot. …
$6,22M
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Kolasin Valleys
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Chalet 6 Schlafzimmer in Kolasin, Montenegro
Chalet 6 Schlafzimmer
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 647 m²
Kolasin Valleys bietet eine einmalige Gelegenheit mit nur 7 exklusiven Chalets dieses Typs, …
$6,32M
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Chalet 5 Schlafzimmer in Kolasin, Montenegro
Chalet 5 Schlafzimmer
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 647 m²
Kolasin Valleys offers luxurious chalets in Montenegro, each sold with a private land plot. …
$6,17M
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Kolasin Valleys
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