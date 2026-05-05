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Studio-Wohnung mit Garten kaufen in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

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Herceg Novi
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Lustica
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Igalo
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Podi
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1 immobilienobjekt total found
Studio in Kumbor, Montenegro
Studio
Kumbor, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 1
Neue Wohnungen zum Verkauf in Kumbora, Herceg Novi Bezirk 🌅ID-515📍 Lage: Kumbor, 6 km von He…
$154,265
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Immobilienangaben in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

mit Garage
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