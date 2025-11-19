Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Herceg Novi
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Bergblick

Studio-Wohnungen mit Bergblick kaufen in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

Lustica
5
Podi
3
2 immobilienobjekte total found
Studio in Provodina, Montenegro
Studio
Provodina, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 4
Price from: €100,000: Igalo studio apartment for sale. Located a few meters from the beach a…
$135,369
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Kumbor, Montenegro
Studio 1 zimmer
Kumbor, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 1/4
🏢 Studios zum Verkauf im Wohnkomplex Preise ab 124.700 € pro Wohnung. Die Wohnungen werd…
$145,380
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

mit Garage
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen