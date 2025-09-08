Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Budva
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium
  6. Bergblick

Condos mit Bergblick kaufen in Budva, Montenegro

Kondominium Löschen
Alles löschen
23 immobilienobjekte total found
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/3
text
$582,340
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 4/5
text
$324,667
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo 2 zimmer in Budva, Montenegro
Condo 2 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/5
text
$129,359
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo 2 zimmer in Budva, Montenegro
Condo 2 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Etagenzahl 14
text
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 4/7
text
$190,011
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Stockwerk 2/7
text
$426,469
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/9
text
$154,603
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Etagenzahl 5
text
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 8/15
text
$315,630
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/5
text
$144,297
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 6/9
text
$455,817
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk -1/10
text
$402,815
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
text
$546,266
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 1/4
text
$130,759
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 10/13
text
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 3/5
text
$401,969
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 4/5
text
$154,603
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 2/5
text
$329,821
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
text
$443,197
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/6
text
$233,291
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 4
text
$164,163
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Etagenzahl 7
text
$194,800
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
text
$865,606
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram

Immobilienangaben in Budva, Montenegro

mit Garage
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen