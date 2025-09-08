Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Eigentumswohnungen mit Garage in Budva, Montenegro

7 immobilienobjekte total found
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/3
$582,340
Condo 2 zimmer in Budva, Montenegro
Condo 2 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Etagenzahl 14
Preis auf Anfrage
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 1/4
$130,759
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 3/5
$401,969
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
$443,197
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
$865,606
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3/4
$207,677
