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Budva
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Becici
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Investition 190 m² in Budva, Montenegro
Investition 190 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 190 m²
Stockwerk 10
Eine Dachterrasse von 190 m2 mit Panoramablick in der Siedlung Vidikovac, Budva, wird zur Mi…
$1,758
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Restaurant, Café 123 m² in Rafailovici, Montenegro
Restaurant, Café 123 m²
Rafailovici, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 123 m²
Ein voll ausgestatteter Geschäftsraum/Restaurant von 123 m2 ist zu vermieten, in einer äußer…
$7,033
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