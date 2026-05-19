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Langzeitmiete von Restaurants in Gemeinde Budva, Montenegro

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4 immobilienobjekte total found
Restaurant, Café 90 m² in Budva, Montenegro
Restaurant, Café 90 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 90 m²
Voll ausgestattetes Restaurant zu vermieten in Budva, Rozino – 90 m2 mit LagerEin voll ausge…
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Restaurant, Café 123 m² in Rafailovici, Montenegro
Restaurant, Café 123 m²
Rafailovici, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 123 m²
Ein voll ausgestatteter Geschäftsraum/Restaurant von 123 m2 ist zu vermieten, in einer äußer…
$7,033
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Restaurant, Café 97 m² in Budva, Montenegro
Restaurant, Café 97 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 97 m²
Ein voll ausgestattetes Restaurant ist in einem der verkehrsreichsten Gegenden von Budva – d…
$2,755
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Restaurant, Café 700 m² in Becici, Montenegro
Restaurant, Café 700 m²
Becici, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 700 m²
Stockwerk 3
Immobilien, Montenegro, Budva, BečićiEin Hotel von 700 m2 in Bečići wird vermietet. Es befin…
$79,710
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