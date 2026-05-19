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Langzeitmiete von Immobilien in Gemeinde Budva, Montenegro

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Budva
258
Becici
79
Sveti Stefan
18
Przno
16
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464 immobilienobjekte total found
Villa in Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Eine exklusive Luxus-Villa zur Miete in den renommierten Dukley Gardens, bietet außergewöhnl…
$1
pro Monat
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 6
ID-639📍 Blaja Ivanovic Street🌊 Nur 150m zum Meer✨ Über die Wohnung:• 2 Schlafzimmer• 1 Badez…
$1,765
pro Monat
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ATI Real Estate
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Wohnung 3 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
Stockwerk 2
#сID 621🏠 С📐 🛗 🛋️ Структура:••• 2• 2 сану — с ванно•🐾 💶 ▪️🌴 •• Сент📞 +38269581127 (telegram,viber)
$1,389
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Wohnungsstruktur: Neues Haus. Wohnküche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Terrasse mit herrlich…
$2,096
pro Monat
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GATE Realty
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Budva Zentrum – 1-Zimmer-Wohnung (Jahresmiete) in Budva, Montenegro
Budva Zentrum – 1-Zimmer-Wohnung (Jahresmiete)
Budva, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Budva Zentrum – 1-Zimmer-Wohnung (Jahresmiete) 📍 Zentrum von Budva | 📐 48 m² | 🏢 1. Etage…
$1,060
pro Monat
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3-Schlafzimmer-Villa in Budva, Montenegro
3-Schlafzimmer-Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
‍Dieser Villakomplex befindet sich in der Gemeinde Budva, 10 km vom Stadtzentrum entfernt. D…
$3,129
pro Monat
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Bečići – One-Bedroom Apartment in STATUS Complex 📐 46 m² | 🌊 Sea View | 🏊‍♂️ Swimming Pool in Becici, Montenegro
Bečići – One-Bedroom Apartment in STATUS Complex 📐 46 m² | 🌊 Sea View | 🏊‍♂️ Swimming Pool
Becici, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Spacious and bright apartment with a separate bedroom, modern design, and Italian furniture.…
$925
pro Monat
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Stadthaus 5 Schlafzimmer in Katun Rezevici, Montenegro
Stadthaus 5 Schlafzimmer
Katun Rezevici, Montenegro
Schlafräume 5
Fläche 220 m²
Stadthaus Struktur: 4 Schlafzimmer, 5 Bäder, Küche - Wohnzimmer, Schwimmbad Einrichtungen: m…
$3,493
pro Monat
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GATE Realty
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Wohnung 2 zimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 7
Wir bieten eine Ein-Zimmer-Wohnung, in einem Wohngebiet von Budva - Dubovica Lux. Hauptmerkm…
$703
pro Monat
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1-Bedroom Apartment for Rent – Old Bakery Residence, Budva in Budva, Montenegro
1-Bedroom Apartment for Rent – Old Bakery Residence, Budva
Budva, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
📐 45 m² | 🛏 1 bedroom | 🅿️ Garage parking 📍 3rd floor The apartment is fully furnished a…
$989
pro Monat
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Wohnung 2 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 3
#pass #bechichiID 651🏡 Ich werde ein Apartment mit 1 Schlafzimmer in Becici (Ivanovici Distr…
$820
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Apartment mit 2 Schlafzimmern und Meerblick - Becici (Ivanovici) Moderne Wohnung befindet si…
$996
pro Monat
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Budva Zentrum – 2-Schlafzimmer-Wohnung (Jahresmiete) in Budva, Montenegro
Budva Zentrum – 2-Schlafzimmer-Wohnung (Jahresmiete)
Budva, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Budva Zentrum – 2-Schlafzimmer-Wohnung (Jahresmiete) 📍 Zentrum von Budva 📐 80 m² | 🏢 1. …
$942
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Stockwerk 3
Immobilien MontenegroZur Miete: eine Drei-Zimmer-Wohnung mit Meerblick, 89m2, befindet sich …
$2,344
pro Monat
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AMFORA REAL ESTATE
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Przno, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Przno, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 1
Eine elegante 28 m2 Studio-Wohnung zur Miete, befindet sich in der luxuriösen Most Olive-Kom…
$586
pro Monat
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AMFORA REAL ESTATE
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Przno, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Przno, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Die Struktur der Wohnung: 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Küche - Wohnzimmer, Terrasse. Aussta…
$815
pro Monat
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GATE Realty
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Becici, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Becici, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 4
Immobilien, Montenegro, BečićiEine Ein-Zimmer-Wohnung zur Miete in der Anatolia-Komplex in B…
$1,172
pro Monat
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AMFORA REAL ESTATE
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Becici, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Becici, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
Wohnungsstruktur: 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Küche - Wohnzimmer, Terrasse. Hotelausstattu…
$815
pro Monat
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GATE Realty
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Two-bedroom apartment for long-term rent in Dukley Gardens, first line by the sea in Budva, Montenegro
Two-bedroom apartment for long-term rent in Dukley Gardens, first line by the sea
Budva, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
The apartment is fully furnished and equipped with modern appliances. Apartment layout: …
$4,624
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Becici, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Becici, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
Die Struktur der Wohnung: 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Küche - Wohnzimmer, Terrasse. Aussta…
$1,747
pro Monat
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Przno, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Przno, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 350 m²
Ein SPA-Zentrum mit einer Fläche von 350 m2 wird in der Stadt Przno verkauft. Der Raum ist v…
$5,861
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AMFORA REAL ESTATE
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Villa in Lapcici, Montenegro
Villa
Lapcici, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 1
Nur eine 10-minütige Fahrt vom Zentrum von Budva entfernt bietet die Villa in Lapcici die pe…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
📍 Mieten Sie ein Apartment mit 1 Schlafzimmer in Budva mit einem Pool für EntspannungID-630F…
$2,346
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ATI Real Estate
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Wohnung in Budva, Montenegro
Wohnung
Budva, Montenegro
Schlafzimmer: 4 Ort: Rosino, Mainsky Put. Google Koordinaten: 42.293313, 18. 4 Jahre alt. …
Preis auf Anfrage
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MONTBEL D.O.O.
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🏡 Budva Zentrum – 2-Zimmer-Wohnung (nahe Montefish) in Budva, Montenegro
🏡 Budva Zentrum – 2-Zimmer-Wohnung (nahe Montefish)
Budva, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
🏡 Budva Zentrum – 2-Zimmer-Wohnung (nahe Montefish) 📏 108 m² | 🏢 6. Etage 🌿 Open-space: …
$2,355
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Stockwerk 1
Immobilien MontenegroEine schön eingerichtete Drei-Zimmer-Wohnung zur Miete in der Altstadt …
$1,876
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AMFORA REAL ESTATE
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Haus 5 zimmer in Budva, Montenegro
Haus 5 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
#pass #budvaID 635🏠 Villa zu vermieten in Budva mit einem Pool und einem Garten.📐 Hausfläche…
$5,856
pro Monat
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Becici, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Becici, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 38 m²
Mieten Sie vor Saison! Die Struktur der Wohnung: 1 Zimmer, 1 Badezimmer, Terrasse. Ausstattu…
$699
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Wohnung 2 zimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
#сID 628🏠 С📐 💶 📌 📞 +38269581127 (telegram,viber)
$699
pro Monat
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Budva, Becici – Studio Apartment for Annual Rent in Becici, Montenegro
Budva, Becici – Studio Apartment for Annual Rent
Becici, Montenegro
Fläche 29 m²
Budva, Becicici – Studio-Apartment für Jahresmieten🏢 Größe: 29 m2🏙 Boden: 5Komplett eingeric…
$474
pro Monat
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Eigenschaftstypen in Gemeinde Budva

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Immobilienangaben in Gemeinde Budva, Montenegro

mit Garage
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mit Bergblick
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