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Langzeitmiete von Immobilien in Budva, Montenegro

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259 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Stockwerk 6
Zur Miete ist eine luxuriöse Zwei-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 109 m2, befindet sich …
Preis auf Anfrage
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AMFORA REAL ESTATE
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 3/7
Wunderschöne neue Wohnung von 95m2 mit zwei Schlafzimmern im Komplex TQ Plaza, Budva. In der…
$386,859
pro Monat
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 4
Eine luxuriöse Ein-Zimmer-Wohnung von 50 m2 wird in der renommierten Komplex Royal Gardens g…
$1,524
pro Monat
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AMFORA REAL ESTATE
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Gewerbefläche 25 m² in Budva, Montenegro
Gewerbefläche 25 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 1
Ein Geschäftsraum von 25 m2 wird ausgeliehen, befindet sich im renommierten und multifunktio…
$527
pro Monat
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AMFORA REAL ESTATE
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Wohnung 2 zimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 5
Harmonia, Becicici. Wir bieten eine Ein-Zimmer-Wohnung in der renommierten Wohnanlage Harmon…
$199
pro Monat
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Apartment in Budva for Long Term Renting in Budva, Montenegro
Apartment in Budva for Long Term Renting
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/4
Dieses gut aufgestellte Apartment in Budva bietet eine komfortable Wohnumgebung, nur 1,5 km …
$763
pro Monat
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Haus 15 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Haus 15 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
Haus für mehrere Wohnungen im Zentrum von Budva. Perfekt für Ihr eigenes Wohnen und für die …
$580,288
pro Monat
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 2
Eine möblierte Wohnung mit einem Schlafzimmer von 54 m2 ist zur Miete verfügbar, befindet si…
$938
pro Monat
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AMFORA REAL ESTATE
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Restaurant, Café 97 m² in Budva, Montenegro
Restaurant, Café 97 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 97 m²
Ein voll ausgestattetes Restaurant ist in einem der verkehrsreichsten Gegenden von Budva – d…
$2,755
pro Monat
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AMFORA REAL ESTATE
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Haus 10 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Haus 10 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 10
Fläche 238 m²
Zum Verkauf ein zweistöckiges Haus im Zentrum von Budva. Gemütliche, ruhige Lage mit ausgeba…
$738,549
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
Stockwerk 1
Zur Miete: ein zwei Schlafzimmer voll möblierte Wohnung im Luxus-Komplex Die alte Bäckerei –…
$879
pro Monat
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Gewerbefläche 100 m² in Budva, Montenegro
Gewerbefläche 100 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 100 m²
Ein Geschäftsraum zur Miete wird in einer außergewöhnlich attraktiven und verkehrsfreundlich…
$1,758
pro Monat
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AMFORA REAL ESTATE
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Wohnung 2 zimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 7
Wir bieten eine Ein-Zimmer-Wohnung, in einem Wohngebiet von Budva - Dubovica Lux. Hauptmerkm…
$703
pro Monat
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Hotel 1 600 m² in Budva, Montenegro
Hotel 1 600 m²
Budva, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 18
Fläche 1 600 m²
Wenn Sie ein luxuriöses langfristiges Mietobjekt in der Nähe von Budva und Sveti Stefan such…
$22,016
pro Monat
MwSt.
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 4 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 107 m²
Die Struktur der Wohnung: 3 Schlafzimmer, 2 Bäder, Terrasse 230 m2. Ausstattung: Schöne Wohn…
$2,695
pro Monat
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GATE Realty
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One bedroom apartment for rent in Bečići. in Budva, Montenegro
One bedroom apartment for rent in Bečići.
Budva, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 4
Area 65m2, located on the last i.e. on the 4th floor of a new building with an elevator. The…
$925
pro Monat
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Apartments for Rent in Budva – 22. Novembra 3 (City Center) in Budva, Montenegro
Apartments for Rent in Budva – 22. Novembra 3 (City Center)
Budva, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
🏡 Apartments for Rent in Budva – 22. Novembra 3 (City Center) 📅 Rental period: 01.10.2025…
$1,050
pro Monat
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🏡 Budva Zentrum – 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Budva, Montenegro
🏡 Budva Zentrum – 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse
Budva, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 132 m²
🏡 Budva Zentrum – 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse Geräumige 132 m² Wohnung zur Langzeitmiet…
$1,629
pro Monat
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One-Bedroom Apartment for Rent in Budva, Montenegro
One-Bedroom Apartment for Rent
Budva, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
🏡 Apartment mit 1 Schlafzimmer zu vermieten📍 Neben Merkur Building, Budva📐 60 m2🛋️ Voll möbl…
$807
pro Monat
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Villa Cape Krimovica until the summer 2026 in Budva, Montenegro
Villa Cape Krimovica until the summer 2026
Budva, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 450 m²
Upon entering, you find yourself on the ground floor, where you'll find a cozy living room w…
$6,415
pro Monat
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Wohnung 4 zimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 4 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
#pass #budvaID 489🏠 Jährliche Verleihung einer Art Penthouse auf der ersten Linie in BudvaFo…
$5,231
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Die Struktur der Wohnung: 1 Schlafzimmer, Bad, Küche - Wohnzimmer, Terrasse. Ausstattung: VI…
$1,054
pro Monat
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GATE Realty
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JAHRESMIETE – 2-ZIMMER-WOHNUNG – ZENTRUM BUDVA – 50 m² + GARAGE in Budva, Montenegro
JAHRESMIETE – 2-ZIMMER-WOHNUNG – ZENTRUM BUDVA – 50 m² + GARAGE
Budva, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
JAHRESMIETE – 2-ZIMMER-WOHNUNG – ZENTRUM BUDVA – 50 m² + GARAGE Möblierte 2-Zimmer-Wohnun…
$884
pro Monat
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JAHRESMIETE – 1-ZIMMER-WOHNUNG – BUDVA – 40 m² in Budva, Montenegro
JAHRESMIETE – 1-ZIMMER-WOHNUNG – BUDVA – 40 m²
Budva, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
JAHRESMIETE – 1-ZIMMER-WOHNUNG – BUDVA – 40 m² Beginn: 10.03.2025 Möblierte 1-Zimmer-Woh…
$590
pro Monat
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Budva – Luxury Apartment in Tre Canne Complex in Budva, Montenegro
Budva – Luxury Apartment in Tre Canne Complex
Budva, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
On the 12th floor of the elite Tre Canne complex, a spacious two-bedroom apartment of 135 m²…
$3,724
pro Monat
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📍 Budva – Ground Floor, 2-Bedroom Apartment 🏡✨ in Budva, Montenegro
📍 Budva – Ground Floor, 2-Bedroom Apartment 🏡✨
Budva, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
📍 Budva – Ground Floor, 2-Bedroom Apartment 🏡✨ 💎 65 m² | 2 rooms | Ground floor 🌊 Convenie…
$814
pro Monat
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Budva Wow Building – 1-Bedroom Apartment for Annual Rent in 55 Erste bank AD Podgorica filijala Budva, Montenegro
Budva Wow Building – 1-Bedroom Apartment for Annual Rent
55 Erste bank AD Podgorica filijala Budva, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 61 m²
Budva Wow Building – 1-Schlafzimmer-Apartment für Jahresmiete📍 Lage: Budva Stadtzentrum, Wow…
$1,068
pro Monat
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 3
Möblierte Einzimmerwohnung zu vermieten – Mainski Put, BudvaEine voll möblierte Ein-Zimmer-W…
$762
pro Monat
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1
Immobilien, Montenegro, BudvaEine luxuriöse Ein-Zimmer-Wohnung von 56 m2 ist in der renommie…
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Budva, Babin Do – Luxury 3-Bedroom Duplex Apartment for Rent in Budva, Montenegro
Budva, Babin Do – Luxury 3-Bedroom Duplex Apartment for Rent
Budva, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Budva, Babin Do – Luxury 3-Bedroom Duplex Apartment for Rent We are pleased to offer this…
$5,802
pro Monat
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Immobilienangaben in Budva, Montenegro

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