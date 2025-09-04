Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Eigenschaft in Petrovac, Montenegro

wohnungen
14
16 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
For rent: Exclusively furnished two-bedroom apartment in Petrovac, with a total area of 60m²…
$1,399
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 3
Immobilien Montenegro – PetrovacZur Miete: eine komfortable Zwei-Zimmer-Wohnung mit einer Ge…
$1,108
pro Monat
Haus 3 Schlafzimmer in Katun Rezevici, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Katun Rezevici, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
0/4#3720 📍Stadthaus zu vermieten in Rozhevichi 📐Fläche 220 m² 🏠3. Etage + Zwischengesc…
$3,168
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Petrovac, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 5
Miete ID7335. Geräumige voll möblierte Wohnung von 93 m2 ist zu vermieten, befindet sich im …
$1,602
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Petrovac, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 1
Rent Petrovac #4993. Studio zu vermieten in einem neuen Gebäude. Aufzug. Boden 1. Möbliert. …
$486
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 5
Immobilien, MontenegroGeräumige und voll möblierte Drei-Zimmer-Wohnung von 136 m2 mit herrli…
$1,865
pro Monat
Studio 1 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Studio 1 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 2
Immobilien MontenegroZur Miete: möblierte Studiowohnung von 26m2 in Petrovac.Das Studio befi…
$408
pro Monat
Wohnung 1 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, eine neue, voll möblierte Wohnung in der schönen Stadt Pet…
Preis auf Anfrage
Wohnung 4 zimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 4 zimmer
Petrovac, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Stockwerk 2
Rent Petrovac Nr. 4061. 3 Schlafzimmer Wohnung für langfristige Miete in Petrovac. Erste Zei…
$1,702
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Stockwerk 5
Real Estate, MontenegroA beautifully furnished two-bedroom apartment with a stunning panoram…
$1,166
pro Monat
Wohnung 4 zimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 4 zimmer
Petrovac, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3
Miete Petrovac Nr. 2749. Moderne Wohnung mit 3 Schlafzimmern und Wohnzimmer, 2 Bäder, große …
$1,544
pro Monat
Grundstück 6 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Grundstück 6 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 466 m²
Rustic Pastrovski-Style Villa mit Pool und Panoramablick – Krusevica, Petrovac Nur 2,5 km…
$1,14M
pro Monat
Wohnung 1 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Vermieten: Möbliertes Apartment mit 1 Schlafzimmer mit Meerblick in PetrovacDie Wohnung befi…
$641
pro Monat
Wohnung 4 zimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 4 zimmer
Petrovac, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 2
Miete Petrovac No4510. Langzeitvermietung Wohnung in Petrovac. Das Apartment verfügt über 3 …
$732
pro Monat
Wohnung in Petrovac, Montenegro
Wohnung
Petrovac, Montenegro
#Iznajmljivanje #Rezevici0/43720📍Iznajmit kuću u nizu u gradu Rezhevichi📐Površine 220m2Sprat…
Preis auf Anfrage
Wohnung 3 zimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Petrovac, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Stockwerk 1
Mieten Sie ID 4099, komfortabel und luxuriös eingerichtete 2-Zimmer-Wohnung für langfristige…
$938
pro Monat
