3 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Budva, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
In the very center of the city we offer for sale a spacious apartment with two bedrooms. …
$197,217
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 314 m²
Luxury Penthouse for Sale in Dukley Gardens Total Area: 314 m² Description: • 3 spa…
$3,73M
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Budva, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
An incredibly spacious two-level apartment with five (!) bedrooms in the center of Budva is …
$341,876
