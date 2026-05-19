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Mehrstöckige Wohnungen mit Garage in Gemeinde Budva, Montenegro

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Budva
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer in Becici, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer
Becici, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 52 m²
🔥 BECICI — 350 m to the sea! 🔥 Duplex 52 m² — two levels, sea, air, thrill! ID-587 1 bedro…
$132,448
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