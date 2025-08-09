Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Boreti
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Boreti, Montenegro

wohnungen
109
häuser
7
125 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 3/4
Wohnung in einem gated Komplex, mit einem Parkplatz in einer geschlossenen Garage, mit einem…
$186,442
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 98 m²
Budva Riviera, Stadtteil Becicici. Zwei-Zimmer-Wohnung in einem siebenstöckigen Clubhaus in …
$350,652
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Diese Wohnung befindet sich in einer der begehrtesten Gegenden von Budva, ist Teil einer exk…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Adria Stone
Sprachen
English, Русский, Crnogorski
TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 4 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Stockwerk 4/6
Voll ausgestattete und möblierte Wohnung in einem Elite-Apartmentkomplex in Becici, nur 550 …
$587,861
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Boreti, Montenegro
Penthouse 4 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 233 m²
Stockwerk 7/11
Breathtaking panoramic views of the sea, Becici beach and Sveti Stefan. The new residenti…
$739,214
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Willkommen in Ihrem modernen Rückzug im Herzen von Becici, Budva. Dieses Apartment mit einem…
$239,561
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Adria Stone
Sprachen
English, Русский, Crnogorski
Wohnung 1 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 2/3
Die Wohnung hat eine Fläche von 54m2 (nach den Dokumenten 39m2). Wohnungsstruktur: 1 Schlafz…
$101,254
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 502 m²
Apartments in the villa (A2/V3): 2 bedrooms, 271 sq.m. + 231 M.KV Terassa on the roof. ROI 6…
$3,56M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CACTUS|Real Estate
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 79 m²
Stockwerk 5
#bechichichichichiINSGESAMT🏠2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Elia Residences Komplex, Becici.…
$312,155
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Sprachen
English, Русский, Українська, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 1 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Wir machen Sie auf Apartments in einem neuen Wohnkomplex in Becici, Budvan Riviera, aufmerks…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 9 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Haus 9 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 330 m²
Fläche: Innenhof 189 qm.m. + Die Basis des Hauses ist 141 Quadratmeter groß.m. Grundstück: …
$704,910
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
Sprachen
English, Русский, Српски, Crnogorski
Wohnung in Boreti, Montenegro
Wohnung
Boreti, Montenegro
Fläche 28 m²
#Prodajagarsonjere_Becici ID127ä 📍Prodaja garsonjere u Bečićima Površina 28 kvadratnih met…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
SMinvestment RealEstate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Wohnung in Boreti, Montenegro
Wohnung
Boreti, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Wir präsentieren Ihnen luxuriöse Apartments in einem neuen modernen Komplex des Resort-Berei…
$1
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Zu verkaufen ist eine attraktive Ein-Zimmer-Wohnung im malerischen Feriendorf Becici an der …
$187,198
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 5/5
Die Wohnung befindet sich in einem neuen Gebäude im 5. Stock mit einer Gesamtfläche von 43m2…
$157,243
Eine Anfrage stellen
Haus 8 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Haus 8 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 718 m²
Haus zum Verkauf mit einer Gesamtfläche von 718 m2, die in einer ruhigen Gegend der Stadt Bu…
$914,744
Eine Anfrage stellen
Condo in Boreti, Montenegro
Condo
Boreti, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 3/5
text
$143,212
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 1 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/10
Wohnung in der Wohnanlage Acacia im 4. Stock, eine Ein-Zimmer-Wohnung von 47 m2 ist zum Verk…
$156,159
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 41 m²
Budva Riviera, Stadtteil Becicici. Neue Wohnung mit einem Schlafzimmer in einer bequemen Geg…
$168,679
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Eine Zwei-Zimmer-Wohnung wird verkauft, im Resort Dorf Bechichi, auf dem Gebiet der Gemeinde…
$109,030
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 229 m²
Zu verkaufen Vierzimmerwohnung mit einer Gesamtfläche von 229m2 in einem Fünf-Sterne-Komplex…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 1/5
#Selling #BeciciciANHANG 412🏠 Wohnung zum Verkauf mit 2 Schlafzimmern in Budva, Boreti Distr…
$275,972
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Sprachen
English, Русский, Українська, Српски
Wohnung 2 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 3/3
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in der Region Boreti, Budva opshtina. Fläche - 71m2. Das Hotel …
$156,822
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Wohnungen zum Verkauf in einem neuen Haus, das sich im beliebten Feriendorf Bečichi, Budvan …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Neues Wohnhaus im Dorf Becici, nur 450 Meter vom Meer entfernt. Das Haus wird mit allen mod…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Ivanovici ist ein Dorf in der Nähe von Budva, nicht weit vom berühmten Hotel Splendid und de…
$152,059
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Adria Stone
Sprachen
English, Русский, Crnogorski
Wohnung 1 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Zu verkaufen ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Resort Dorf Becici, auf dem Gebiet der Gemeinde…
$120,060
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Etagenzahl 6
text
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
#bechichichichichiID 533🏠 Wohnung zum Verkauf mit 3 Schlafzimmern und 2 Badezimmern in Becic…
$325,491
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Sprachen
English, Русский, Українська, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 5 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 5
Fläche 831 m²
Etagenzahl 3
Verkauf 2071. Neue moderne Villa zum Verkauf in ruhiger Lage in Becici, 300m vom Strand Beci…
$3,35M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen