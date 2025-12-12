Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Blizikuce
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Blizikuce, Montenegro

wohnungen
5
häuser
40
46 immobilienobjekte total found
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Moderne Villa mit Meerblick in BlizikućeDiese elegante moderne Villa bietet eine perfekte Mi…
$577,312
MwSt.
Wohnung in Blizikuce, Montenegro
Wohnung
Blizikuce, Montenegro
Voll möblierte 3-Zimmer-Wohnung in einem Wohnkomplex mit Pool in Blizikuće. Panoramablick au…
$517,950
Haus 4 Schlafzimmer in Rijeka Rezevici, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Rijeka Rezevici, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
Entdecken Sie die Welt der Luxus und Natur Wir präsentieren Ihrer Aufmerksamkeit einen einzi…
$686,392
Haus 5 Schlafzimmer in Blizikuce, Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Zu verkaufen ein altes Haus mit Meerblick in einem ruhigen Ort Blizikuce, Budva Riviera. Die…
$386,179
Wohnung 2 Schlafzimmer in Blizikuce, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 2
Das perfekte Zuhause oder die Investition in der Nähe von Budva – Exklusive Apartments mit M…
$288,127
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 4
Erleben Sie den Inbegriff des Meereslebens mit dieser außergewöhnlichen Villa derzeit im Bau…
$1,24M
Haus 5 Schlafzimmer in Blizikuce, Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 5
Haus zum Verkauf in Tudorovica. Die Entfernung zur Stadt Budva beträgt 13 km. Die Fläche d…
Preis auf Anfrage
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 5
Eine Villa zum Verkauf in Tudorovići in einem luxuriösen geschlossenen Komplex 15 Minuten vo…
$1,74M
Haus 6 zimmer in Blizikuce, Montenegro
Haus 6 zimmer
Blizikuce, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Fläche: 400 m2 Brutto / 250 m2 NettoFläche: 711 m2Schlafzimmer: 3Badezimmer: 3 + 3 Toiletten…
Preis auf Anfrage
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 231 m²
Zum Verkauf sind zwei beeindruckende Villen getrennt voneinander. Jeder von ihnen bietet fol…
$994,251
Reihenhaus in Blizikuce, Montenegro
Reihenhaus
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 144 m²
Townhouse is part of the development project that offers 9 townhomes with pools, built in th…
$581,508
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 3
Nur wenige Minuten von der weltberühmten Sveti Stefan, in der ruhigen und grünen Umgebung vo…
Preis auf Anfrage
Villa in Rijeka Rezevici, Montenegro
Villa
Rijeka Rezevici, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 580 m²
Gross villa area: 580 m² Net villa area: 461 m² Land area: 1,500 m² Number of bathrooms: …
$3,35M
Villa in Rijeka Rezevici, Montenegro
Villa
Rijeka Rezevici, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Diese dreistufige Villa ist Teil eines Komplexes von drei Villen, in der Nähe von Drobni Pie…
$1,40M
Haus 3 Schlafzimmer in Blizikuce, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 113 m²
Moderne Villa mit Pool zum Verkauf — Blizikuće, Budva RivieraEine brandneue moderne Villa mi…
$574,352
Villa 6 zimmer in Blizikuce, Montenegro
Villa 6 zimmer
Blizikuce, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Eine atemberaubende Villa zum Verkauf im Dorf Tudorovichi, neben der Insel St. Stefan, 15 Mi…
$2,74M
Villa 10 zimmer in Blizikuce, Montenegro
Villa 10 zimmer
Blizikuce, Montenegro
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 250 m²
Wohnfläche: 250m2Fläche: 650m2Schlafzimmer: 5Badezimmer: 5+2 ToilettenZentrale KlimaanlagePa…
$1,51M
Haus 4 Schlafzimmer in Rijeka Rezevici, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Rijeka Rezevici, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
Stockwerk 3/3
text
$696,707
Wohnung 1 Schlafzimmer in Blizikuce, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf – eine möblierte Ein-Zimmer-Wohnung von 45 m2, befindet sich im ersten Stock ein…
$99,470
Reihenhaus in Blizikuce, Montenegro
Reihenhaus
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
🔥HOT PRICE!🔥Townhouse in Blizikuca mit direktem Meerblick 🌊 🔐Das Objekt ist fertig! Ein m…
$719,139
Villa in Rijeka Rezevici, Montenegro
Villa
Rijeka Rezevici, Montenegro
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Die Gesamtfläche von 450 qm. Die Fläche des Grundstücks beträgt 1000 qm.
$976,815
Haus 4 Schlafzimmer in Rijeka Rezevici, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Rijeka Rezevici, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 223 m²
Etagenzahl 4
Der Preis beinhaltet: Italienische Möbel. Hochwertige Verarbeitung aller Wände und Decken, 3…
$852,353
Haus 4 Schlafzimmer in Blizikuce, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 4
Ein schönes Privathaus steht zum Verkauf in der Gegend von Sveti Stefan, im oberen Teil der …
$732,083
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 7
Zum Verkauf: luxuriöse Villen mit atemberaubender Aussicht derzeit im Bau in Budva, Blizikuć…
Preis auf Anfrage
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 3
"Carsko Selo" ist ein Wohnkomplex von 36 exklusiven Villen mit einem beeindruckenden Panoram…
$644,667
Villa 13 zimmer in Blizikuce, Montenegro
Villa 13 zimmer
Blizikuce, Montenegro
Zimmer 13
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 496 m²
Villa Fläche: 496 m2Fläche: 1732 m2Schlafzimmer: 6Badezimmer: 5 + 2Schwimmbad, Sauna, Fitnes…
$3,41M
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 632 m²
luxuriösere Villa mit voller Dekoration außen und innen an der Adriaküste (200 m vom Meer en…
$2,41M
Wohnung 3 Schlafzimmer in Blizikuce, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 2
Ein neues und luxuriöses Apartment mit 3 Schlafzimmern steht zum Verkauf in einem kleinen Wo…
$553,524
Wohnung 2 Schlafzimmer in Blizikuce, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/4
ID-2483 Verkauf von Zwei-Schlafzimmer-Apartments in einer Premium-Wohnanlage Ort: Budva,…
$509,326
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Montenegro. REALESTATE. Glück🌏🇲🇪Luxuriöse Villa auf drei Ebenen Classa Lux im Budapester Dor…
$2,58M
