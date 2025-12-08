Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Wohnimmobilien
  4. Penthouse
  5. Garage

Penthäuser mit Garage in Malta

Saint Julians
24
Sliema
26
Msida
12
Central Region
194
2 immobilienobjekte total found
Penthouse 10 zimmer in Marsascala, Malta
Penthouse 10 zimmer
Marsascala, Malta
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 5/1
Exklusive Marsascala Penthouse in ruhiger, begehrter LageDesigner-fertig und komplett mit Ma…
$858,403
Eine Anfrage stellen
Penthouse 6 zimmer in Lija, Malta
Penthouse 6 zimmer
Lija, Malta
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 310 m²
Stockwerk 5/5
ATTARD – Exklusiv zum Verkauf mit RE/MAX - Dieser von einer sehr gut ausgestatteten und voll…
$1,15M
Eine Anfrage stellen
