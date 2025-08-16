Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Birżebbuġa
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in Birzebbuga, Malta

Penthouse Löschen
Alles löschen
10 immobilienobjekte total found
Penthouse in Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein sehr fertiges 3 Schlafzimmer, 159m2 Penthaus in einer ruhigen Wohngegend in Birzebbugia …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 2
2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, offener Plan, hintere und vordere Balkone
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Ein Duplex-Penthouse in Birzebbugia befindet sich im vierten und fünften Stock, bestehend au…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Penthouse in Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Willkommen in Ihrem Traumhaus in der charmanten Küstenstadt Birzebbugia. Dieses atemberauben…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Brand new Penthouse bestehend aus einer offenen Küche /Essen und Wohnen, 3 Schlafzimmer, Hau…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Sehr geräumiges quadratisches Layout-Penthouse mit großen Außenbereichen auf dem Markt für €…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Penthouse am Stadtrand von birzebbuga 3 Schlafzimmer 2 Terrassen Block von vier
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein großes Penthouse in dieser ruhigen Gegend von Birzebbugia. Die Unterkunft verfügt über e…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Birzebbuga- Penthouse. Beim Betreten findet man eine geräumige offene Küche/Wohn- und Essber…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Penthouse in Birzebbuga bietet schöne Meerblick. Verkauft teilweise möbliert und bereit, in …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen