Penthäuser in Southern Region, Malta

93 immobilienobjekte total found
Penthouse in Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein zwei Schlafzimmer Duplex Penthouse in Hamrun, sehr zentral aber in einer ruhigen Gegend …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Qrendi, Malta
Penthouse
Qrendi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein 3 Schlafzimmer Penthouse in Qrendi sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeiten. …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zurrieq, Malta
Penthouse
Zurrieq, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses atemberaubende Penthouse in Zurrieq bietet ein luxuriöses und geräumiges Wohnerlebnis…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Penthouse in Qormi, Malta
Penthouse
Qormi, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses schöne Penthouse im Herzen von Qormi ist die perfekte Gelegenheit für eine Investitio…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Ghaxaq, Malta
Penthouse
Ghaxaq, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Neu auf dem Markt 2 Penthäuser in Ghaxaq. Das Anwesen besteht aus einer offenen Küche, Wohne…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Qormi, Malta
Penthouse
Qormi, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Ein 2-Zimmer-Designer Penthouse in der ruhigen und besten Gegend von Qormi angrenzend Mriehe…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein großes Penthouse in dieser ruhigen Gegend von Birzebbugia. Die Unterkunft verfügt über e…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Ghaxaq, Malta
Penthouse
Ghaxaq, Malta
Neues Penthouse Auf dem Markt in Ghaxaq zwei Schlafzimmer mit eigenem Bad, offene Küche/Wohn…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Entwickelt, um Ihr Leben zu verbessern, diese atemberaubende Penthouse-Maßnahmen 163 SqM und…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Hamrun - Penthouse mit offener Küche /wohnen / Esszimmer, 2 Schlafzimmer Haupt mit eigenem B…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Siggiewi, Malta
Penthouse
Siggiewi, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein großes fertiges Penthouse mit eigenem Luftraum in einem neuen Block in Siggiewi. Das Pen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Safi, Malta
Penthouse
Safi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein schön fertiges Penthouse mit 212 qm in diesem ruhigen Dorf Safi. Die Unterkunft umfasst …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Qormi, Malta
Penthouse
Qormi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein Penthouse mit 3 Schlafzimmern in Qormi sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeit…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Schlafräume 2
Penthouse in einem kleinen Block zu verkaufen fertig einschließlich Badezimmer und Innentüre…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Ghaxaq, Malta
Penthouse
Ghaxaq, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Das Penthouse befindet sich in dieser ruhigen Wohngegend von Ghaxaq. Die Unterkunft verfügt …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Luqa, Malta
Penthouse
Luqa, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Penthouse im Herzen von Luqa in der Nähe aller Annehmlichkeiten und mit Aufzug in einem gut …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
ZEBBUG - NEW ON THE MARKET - Ein 134 qm mit Außenfläche von ca. 30qm. Das Penthouse, das Tei…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Siggiewi, Malta
Penthouse
Siggiewi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
170-172qm hoch ausgerüstet, ausgenommen Badezimmer und Türen. Großer offener Plan, 3 Schlafz…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Schlafräume 1
Derzeit auf Plan eine Wahl von 1 bis 2 Schlafzimmer Penthouses in einer ruhigen Gegend in Ha…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Schlafräume 2
Dieses 1-Schlafzimmer Penthouse ist Teil einer neuen, anstehenden Residenz in Hamrun und wir…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Birzebbuga- Penthouse. Beim Betreten findet man eine geräumige offene Küche/Wohn- und Essber…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein zwei Schlafzimmer Duplex Penthouse in Hamrun, sehr zentral aber in einer ruhigen Gegend …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zurrieq, Malta
Penthouse
Zurrieq, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 3 Schlafzimmer Penthouse in Zurrieq. Diese Eigenschaft besteht aus Wohn-/Küche/Essen, 3 …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Luqa, Malta
Penthouse
Luqa, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein angenehmes 145 Quadratmeter großes Penthouse in Luqa, in der Nähe aller Annehmlichkeiten…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Ghaxaq, Malta
Penthouse
Ghaxaq, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Erleben Sie Luxusleben in der schönen Stadt Ghaxaq mit diesem atemberaubenden Penthouse. Die…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Penthouse in Birzebbuga bietet schöne Meerblick. Verkauft teilweise möbliert und bereit, in …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Qormi, Malta
Penthouse
Qormi, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses geräumige 132 qm voll möblierte Penthouse verfügt über eine große offene Küche/Wohn-/…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Siggiewi, Malta
Penthouse
Siggiewi, Malta
Schlafräume 1
Ein Penthouse befindet sich in Siggiewi, bestehend aus einer offenen Küche Wohnen Essecke 3 …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Luqa, Malta
Penthouse
Luqa, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Luqa 2-Zimmer-Penthouse auf Plan mit ODZ-Ansichten verkauft Halb fertig verkauft zu werden …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Sehr geräumiges quadratisches Layout-Penthouse mit großen Außenbereichen auf dem Markt für €…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen

