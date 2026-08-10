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Penthäuser in Central Region, Malta

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Saint Julians
16
Sliema
23
Msida
10
Birkirkara
27
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177 immobilienobjekte total found
Penthouse in Balzan, Malta
Penthouse
Balzan, Malta
Schlafräume 2
FREIHALTIG Penthouse zum Verkauf Balzan Dieses stilvolle Penthouse bietet modernes Wohnen i…
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Penthouse in Pieta, Malta
Penthouse
Pieta, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Privates Penthouse Wohnen in Pietà | Ansichten, Sonnenuntergänge & Entertainer Terrasse/ In…
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Penthouse in Msida, Malta
Penthouse
Msida, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses stilvolle, voll ausgestattete Penthouse mit zwei Schlafzimmern und zwei Badezimmern b…
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein Penthouse in Birkirkara bietet ein gut eingerichtetes Layout ideal für Familienleben. Di…
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Penthouse in Pieta, Malta
Penthouse
Pieta, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
1 Schlafzimmer Penthouse im Bau bis Ende Juni 2020 abgeschlossen werden. Verkauf in Schalenform
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Penthouse in Santa Venera, Malta
Penthouse
Santa Venera, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein helles Penthouse in der Region St Venera UCA bietet eine hervorragende Möglichkeit, ein …
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Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses atemberaubende Penthouse in Birkirkara ist ein Traum für jeden, der luxuriöses Leben …
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Penthouse in Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Luxuriöses Penthouse zum Verkauf in Sliema * Atemberaubende Ansichten * Fantastische Lage * …
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Penthouse in Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Das Luxury Penthouse besteht aus einem großen offenen Wohn-, Küchen- und Essbereich, der auf…
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Penthouse in Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
GZIRA, LUXURDREI SCHLAFZIMMER ZUM VERKAUF Ein beeindruckendes Penthouse mit außergewöhnliche…
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Penthouse in Pieta, Malta
Penthouse
Pieta, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Eckduplex Penthouse in Pieta2 Schlafzimmer mit einer schönen Terrasse.Block von nur 5 Einhei…
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Penthouse in Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
SLIEMA APARTMENTS 7TH FLOOR: Eine außergewöhnliche vollflächige Gelegenheit in einer der ren…
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Penthouse in Balzan, Malta
Penthouse
Balzan, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses außergewöhnliche zum Verkauf stehende Anwesen ist ein geräumiges 3 Schlafzimmer, 2 Ba…
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Penthouse in Msida, Malta
Penthouse
Msida, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Modernes Penthouse zum Verkauf auf Plan in einem begehrten Bereich von Msida, bietet ein ger…
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Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses geräumige Penthouse in Birkirkara wird in einem fertigen Zustand verkauft, ohne Badez…
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Penthouse in Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Penthouse in Gzira! Nur wenige Minuten vom Kappara-Flyover und nur 5 Gehminuten von der Gzir…
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Penthouse in Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein neu gebautes Penthouse in einer sehr guten Gegend in Gzira. Die Unterkunft umfasst eine …
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Penthouse in Lija, Malta
Penthouse
Lija, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Helle und luftige kleine Block Duplex Penthouse gegenüber einem ODZ Bereich wird halbfertig …
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Penthouse in Lija, Malta
Penthouse
Lija, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese neue Entwicklung, in einer schönen Gegend in Lija, in der Nähe aller Annehmlichkeiten …
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Penthouse in Iklin, Malta
Penthouse
Iklin, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 2-Schlafzimmer, 2-Badezimmer-Penthouse zum Verkauf mit vollem Eigentum an Dach/Luftraum,…
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Penthouse in Iklin, Malta
Penthouse
Iklin, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Neu auf dem Markt - Ein geräumiges brandneues Penthouse in einem Wohnblock von 4 serviert mi…
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Penthouse in Balzan, Malta
Penthouse
Balzan, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Immobilienoptionen: Penthouse 1 2 Schlafzimmer | 2 Badezimmer Penthouse 2 3 Schlafzimmer | …
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Penthouse in Santa Venera, Malta
Penthouse
Santa Venera, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Auswahl von 2 Penthäusern in einem gut begehrten neuen Entwicklungsgebiet in St Venera …
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Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
2 Schlafzimmer Penthouse verfügbar, in dieser ruhigen Wohngegend in Birkirkara. Shell von 30…
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Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Neues 3-Zimmer-Penthouse zum Verkauf Entdecken Sie dieses geräumige Penthouse mit 3 Schlafz…
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Penthouse in Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein neu gebautes Penthouse in dieser ruhigen Wohngegend in Gzira. Die Unterkunft besteht aus…
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Penthouse in Santa Venera, Malta
Penthouse
Santa Venera, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses Penthouse befindet sich in der prestigeträchtigen Gegend von Santa Venera und liegt a…
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Penthouse in Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein großes Penthouse in einer erstklassigen Gegend von Sliema, eine Minute von der Promenade…
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Penthouse in Balzan, Malta
Penthouse
Balzan, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Penthouse im Vierten Stock in der begehrtesten Gegend von Balzan Being angeboten sehr fertig…
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Penthouse in Attard, Malta
Penthouse
Attard, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Ein brandneues Penthouse in dieser ruhigen Wohngegend in Attard. Die Unterkunft umfasst eine…
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Immobilienangaben in Central Region, Malta

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