Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses atemberaubende Penthouse bietet die perfekte Mischung aus modernem Luxus und geräumig…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein Zwei-Zimmer-Penthouse wird fertig verkauft ohne Badezimmer und Türen mit Land- und Meerblick
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Das Penthouse verfügt über eine moderne offene Küche/Wohn-/Essbereich mit Zugang zu einer sc…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
ZABBAR (UCA) - 3 Schlafzimmer Penthouse mit Luftraum Offener Plan k/l/d Große Terrasse 3 Sch…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses atemberaubende Anwesen bietet die perfekte Mischung aus Stil, Raum und Luxus. Mit 3 g…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses erstaunliche Duplex Penthouse in einem Block von nur vier Einheiten, in einer schönen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Penthouse mit Aussicht in einer schönen Gegend von Zabbar. Eine schöne große Terrasse Südlag…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Ein schönes helles und luftiges Penthouse in einer ruhigen Gegend, aber in der Nähe aller An…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
"Entdecken Sie diese modernen Penthouses in einer erstklassigen, zentralen Lage, die die per…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein großes Penthouse wird fertig verkauft, ohne Türen und Badezimmer. Es besteht aus einer g…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
"Entdecken Sie dieses moderne Penthouse in einer erstklassigen, zentralen Lage, die die perf…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein brandneues Penthouse in Zabbar. Diese Designer-Endeinheit wird komplett ausgestattet mit…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
2 Terrassen Dieses fabelhafte Penthouse in Zabbar ist der perfekte Ort, um nach Hause zu ru…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses atemberaubende Penthouse in Zabbar ist das perfekte Anwesen für jeden, der Luxus und …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein Penthouse mit 2 Schlafzimmern, Hauptbereich mit eigenem Bad, offene Küche, Wohn- und Ess…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein sehr fertiges Penthouse in Zabbar in der Nähe aller Annehmlichkeiten, mit ODZ-Ansichten.…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses atemberaubende Penthouse befindet sich am Stadtrand von Zabbar, verfügt über ein mode…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein hoch fertiges, komplett freistehendes Penthouse mit einer Länge von über 305 Quadratmete…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
