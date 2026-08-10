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Penthäuser in Northern Region, Malta

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Mosta
46
Saint Pauls Bay
29
Swieqi
22
Naxxar
18
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171 immobilienobjekt total found
Penthouse in Dingli, Malta
Penthouse
Dingli, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Swatar Geräumiges 3-Zimmer-Penthouse mit ausgedehnten Terrassen und atemberaubenden Landscha…
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Penthouse in Mtarfa, Malta
Penthouse
Mtarfa, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Atemberaubend 300 SQM Penthouse zum Verkauf in Mtarfa Entdecken Sie dieses außergewöhnliche…
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Penthouse in Mosta, Malta
Penthouse
Mosta, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
In einer sehr begehrten Gegend in Mosta gelegen, steht dieses atemberaubende, quadratische, …
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Penthouse in Mosta, Malta
Penthouse
Mosta, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Neu auf dem Markt ist dieses expansive 4-stöckige Duplex-Penthouse in einer Luxus-Entwicklun…
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Penthouse in Bugibba, Malta
Penthouse
Bugibba, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Modernes Penthouse in der begehrten Gegend von Salina, bietet ein geräumiges und praktisches…
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Penthouse in Mosta, Malta
Penthouse
Mosta, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
MOSTA - Komplett Möbliert und bereit, in moderne Corner Penthouse in der Nähe von All Amenit…
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Penthouse in Mellieha, Malta
Penthouse
Mellieha, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
MELLIEHA - NEU AN DER MARKET - Ein 168 m2 großes Penthouse, das Teil eines intelligenten neu…
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Dieses außergewöhnliche 3-Schlafzimmer, 4-Badezimmer Penthouse in prestigeträchtigem San Paw…
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Penthouse in Mgarr, Malta
Penthouse
Mgarr, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses atemberaubende Penthouse im ruhigen Dorf Mgarr ist jetzt zum Verkauf erhältlich. Mit …
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein wunderschön gestaltetes 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer-Wohnung in einer begehrten Gegend v…
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Penthouse in Mosta, Malta
Penthouse
Mosta, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie das Wunder des modernen mediterranen Lebens mit dieser exklusiven Auswahl von …
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Penthouse in Mosta, Malta
Penthouse
Mosta, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein 1 Schlafzimmer Penthouse in Mosta sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeiten. D…
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Penthouse 6 zimmer in Qawra, Malta
Penthouse 6 zimmer
Qawra, Malta
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Stockwerk 5/2
Qawra – Duplex Penthouse zum Verkauf | Geräumiges und modernes Anwesen mit 2 Schlafzimmern m…
$448,408
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Penthouse in Rabat, Malta
Penthouse
Rabat, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses atemberaubende Penthouse in Rabat, Malta bietet luxuriöses Wohnen mit atemberaubendem…
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Penthouse in Swieqi, Malta
Penthouse
Swieqi, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
SWIEQI - NEU AN DER MARKET - Eine 450m2 große Sky Villa/Penthouse, die Teil eines intelligen…
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Penthouse in Qawra, Malta
Penthouse
Qawra, Malta
VERKAUFEN: Stunning Penthouse im Herzen von Qawra Preis: 317.500 (inklusive gemeinsamer Tei…
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Penthouse in Dingli, Malta
Penthouse
Dingli, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Erleben Sie die perfekte Mischung aus modernem Luxus und traditionellem Charme mit diesem at…
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses elegante Penthouse bietet einen komfortablen und komfortablen Lebensstil. Mit einem S…
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Luxus 3-Schlafzimmer Penthouse mit Pool Tas-Salini, Naxxar Preis: 1,050.000 (einschließlich …
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
? Eine Gelegenheit, ein helles und geräumiges 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer Penthaus in ei…
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Penthouse in Dingli, Malta
Penthouse
Dingli, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Auswahl von 3 Penthouses mit einer geräumigen offenen Küche / Wohn-/Esszimmer / 1/2/3 S…
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Penthouse in Mgarr, Malta
Penthouse
Mgarr, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein Zwei-Schlafzimmer-Penthouse im Herzen von Zebbiegh Mgarr besteht aus einer offenen Küche…
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Penthouse in Qawra, Malta
Penthouse
Qawra, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein luxuriöses fertiges Penthouse in Qawra. Ich habe ein höfliches Layout. Diese Eigenschaft…
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Penthouse in Mosta, Malta
Penthouse
Mosta, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 2 Schlafzimmer Penthouse in Mosta sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeiten. D…
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Penthouse in Dingli, Malta
Penthouse
Dingli, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese außergewöhnliche Freiraumresidenz mit eigenem Luftraum befindet sich in einem ruhigen …
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Penthouse in Swieqi, Malta
Penthouse
Swieqi, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Derzeit auf Plan eine geräumige Penthouse in einer der besten Lagen in Swieqi Unterkunft bes…
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Penthouse in Swieqi, Malta
Penthouse
Swieqi, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein luxuriös fertiges Penthouse mit einer Größe von ca. 200 qm, in diesem viel gesuchten Geb…
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Naxxar - Penthouse UCA AREA. 3 Schlafzimmer. Blick auf die Kirche/zurück auf Mdina. Fertig o…
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Penthouse in Mosta, Malta
Penthouse
Mosta, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese beiden Penthouses bieten einen unverbauten und garantierten Blick auf die Landschaft i…
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Penthouse in Xemxija, Malta
Penthouse
Xemxija, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Derzeit entwickelt, bietet atemberaubende Meerblick an der Grenze von Xemxija und St Paul s …
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Immobilienangaben in Northern Region, Malta

mit Terrasse
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