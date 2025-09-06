Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Penthäuser in Birkirkara, Malta

29 immobilienobjekte total found
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Doppelhaushälfte mit privatem Luftraum. Große möblierte 3 Doppelschlafzimmer, breit gefächer…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
2 Schlafzimmer Penthouse in dieser ruhigen Gegend von Birkirkara. Shell bis 31/3/2024 und ha…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 3 Schlafzimmer Penthouse in Birkirkara sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeit…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
FOURTH FLOOR/RECEDEDED FLOOR - Wird aus 2 Bedded Penthouse - 2 Bäder bestehen - Offener Plan…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
- Ein sehr helles Penthouse in einem ruhigen Teil von Birkirkara (alte Kirche) Balzan Außenb…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
In der zentralen Stadt Birkirkara gelegen, ist dieses atemberaubende Penthouse die perfekte …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 2 Schlafzimmer Penthouse in einem sehr zentralen Bereich in Birkirkara in der Nähe aller…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein zweistöckiges, geräumiges und sehr helles Penthouse im zentralen Teil von Birkirkara, da…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
1 Schlafzimmer Penthouse mit großer Küche Wohnen und einer sehr geräumigen Terrasse,Lesen Sie ein
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Diese Eigenschaft besteht aus einem offenen …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
In diesem begehrten Bereich von Fleur-De-Lys befindet sich diese intelligente Entwicklung, b…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein neuer Block, der derzeit bis zum Mai 2021 im sehr gesuchten Bereich von Swatar abgeschlo…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Birkirkara Penthouse 2 Schlafzimmer werden ohne Türen und Badezimmer verkauft. Optionale Garagen
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Ecke 2-Zimmer-Penthouse, Haupthaus mit eigenem Bad, Hauptbad, offene Küche, Wohnen und …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Exclusive Sehr großes 160 qms Penthouse befindet sich in einer sehr ruhigen Gegend in Mriehe…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein 1 Schlafzimmer Penthouse in Birkirkara. Das Hotel liegt in einer zentralen Gegend und in…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Ein größeres als gewöhnliches Penthouse mit schöner Aussicht und einem großen offenen Wohnbe…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 3-Zimmer-Penthouse, Haupthaus mit eigenem Bad, Hauptbad und eine offene Küche, Wohnen und Essen
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Objekt bestehend aus Wohnküche und 2 Schlafzimmer, voll möbliert, mit großer Terrasse, hinte…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses atemberaubende Penthouse in Birkirkara ist ein Traum für jeden, der luxuriöses Leben …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses atemberaubende Penthouse in der begehrten Gegend von Birkirkara bietet die perfekte M…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 2 Schlafzimmer Penthouse in dieser ruhigen Wohngegend in Birkirkara. Shell bis 31/3/2024…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Eine Auswahl von 1/2 Schlafzimmer Penthous in Birkirkara. Sehr zentral und in der Nähe aller…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Auswahl von 3 Penthouses mit einer geräumigen offenen Küche / Wohn-/Esszimmer / 1/2/3 S…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
BARGAIN Penthouses - kaufen auf Plan in Fleur de Lys * 1 oder 2 Schlafzimmer; Haupt mit eige…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
2 Schlafzimmer Penthouse verfügbar, in dieser ruhigen Wohngegend in Birkirkara. Shell von 30…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Modern eingerichtetes und vollklimatisiertes Penthouse mit einem Hauptschlafzimmer, 2 Bädern…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
B'KARA - Ein modern eingerichtetes PENTHOUSE mit Aufzug im Herzen dieses Dorfes, aber dennoc…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
2 Schlafzimmer Penthäuser in diesem Wohngebiet von Birkirkara. Shell von 30/6/2024 und halbf…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
