  1. Realting.com
  2. Malta
  3. South Eastern Region
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in South Eastern Region, Malta

Marsascala
28
Fgura
19
Zabbar
20
Paola
10
107 immobilienobjekte total found
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Einführung der neuesten Ergänzung zum Immobilienmarkt in Zabbar - ein luxuriöses Penthouse, …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Tarxien, Malta
Penthouse
Tarxien, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Neue Luxus Penthouses in einer ruhigen Gegend des charmanten Dorfes Tarxien. Bestehend aus e…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Tarxien, Malta
Penthouse
Tarxien, Malta
Ein neu gebautes Penthouse in dieser ruhigen Wohngegend von Tarxien. Die Unterkunft verfügt …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Floriana, Malta
Penthouse
Floriana, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Erleben Sie unvergleichlichen Luxus mit einem exquisiten 3 x Zwei-Zimmer-Penthouse in Floria…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zejtun, Malta
Penthouse
Zejtun, Malta
Schlafräume 1
Ein CORNER PENTHOF bestehend aus 1 Schlafzimmer, 1 große Studie, Küche/Living, 1 Badezimmer …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Fgura, Malta
Penthouse
Fgura, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Ein großes Penthouse in einer ruhigen Wohngegend in Fgura. Die Unterkunft umfasst eine geräu…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Marsascala, Malta
Penthouse
Marsascala, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese neue Entwicklung in Marsascala, einem ruhigen Wohngebiet in Marsascala, bietet eine Au…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zejtun, Malta
Penthouse
Zejtun, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Derzeit auf Plan eine Choise von Penthouses, in einer ruhigen Wohngegend in Zejtun. Die Unte…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
ZABBAR (UCA) - 3 Schlafzimmer Penthouse mit Luftraum Offener Plan k/l/d Große Terrasse 3 Sch…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Marsascala, Malta
Penthouse
Marsascala, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein Duplex-Penthouse in einer ruhigen Wohngegend, mit Blick auf das Meer. Die Unterkunft ver…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Marsascala, Malta
Penthouse
Marsascala, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Neu gebautes Penthouse im Herzen von Kappara in der Nähe aller Annehmlichkeiten und mit Aufz…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses erstaunliche Duplex Penthouse in einem Block von nur vier Einheiten, in einer schönen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
"Entdecken Sie dieses moderne Penthouse in einer erstklassigen, zentralen Lage, die die perf…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zejtun, Malta
Penthouse
Zejtun, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein 1 Schlafzimmer Penthouse in zentraler Lage und in der Nähe aller Annehmlichkeiten in Zej…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Marsascala, Malta
Penthouse
Marsascala, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein brandneues Penthouse in Marsascala 235sqm wird mit drei Schlafzimmern mit einem Schlafzi…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Marsascala, Malta
Penthouse
Marsascala, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein Penthouse mit 2 Schlafzimmern in einer sehr schönen Lage in Mskala.•Block von 12 teilwei…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein großes Penthouse wird fertig verkauft, ohne Türen und Badezimmer. Es besteht aus einer g…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Marsascala, Malta
Penthouse
Marsascala, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Marsascala, dreifache Fassade, Duplex-Penthouse mit Meerblick und Blick auf das Land in eine…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Xghajra, Malta
Penthouse
Xghajra, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses luxuriöse Penthouse verfügt über ein hochmodernes Design, das drei geräumige Schlafzi…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses atemberaubende Penthouse befindet sich am Stadtrand von Zabbar, verfügt über ein mode…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Marsascala, Malta
Penthouse
Marsascala, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein großes Penthouse, 3 Schlafzimmer mit Terrassen vorne und ack, Messen ca. 137 qm, einschl…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Ein schönes helles und luftiges Penthouse in einer ruhigen Gegend, aber in der Nähe aller An…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Marsascala, Malta
Penthouse
Marsascala, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Eine neue Entwicklung eines Penthauses wird fertig verkauft, ohne Innentüren und Badezimmer.…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zejtun, Malta
Penthouse
Zejtun, Malta
Schlafräume 2
Ein Penthouse bestehend aus 2 Schlafzimmern, Badezimmer und eigenem Bad, Küche / Wohnen und …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Xghajra, Malta
Penthouse
Xghajra, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses atemberaubende Duplex-Penthouse in der malerischen Stadt Xghajra bietet ein geräumige…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Fgura, Malta
Penthouse
Fgura, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Penthouse in Fgura, 2 Schlafzimmer,1 Gästebad, 1 Badezimmer, offener Plan, Vorratsraum und V…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Marsascala, Malta
Penthouse
Marsascala, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein Duplex-Zweizimmer-Penthouse wird angeboten. Am Eingang begrüßt man einen offenen Plan Kü…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Marsascala, Malta
Penthouse
Marsascala, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein Penthouse mit 3 Schlafzimmern, mit zwei Schlafzimmern mit eigenem Bad, Hauptschlafzimmer…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Marsascala, Malta
Penthouse
Marsascala, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Das Bahrija Penthouse ist ein atemberaubendes Anwesen mit einem geräumigen und luxuriösen Wo…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses atemberaubende Penthouse in Zabbar ist das perfekte Anwesen für jeden, der Luxus und …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in South Eastern Region, Malta

