Penthäuser in Region Gozo, Malta

Penthouse in Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Schönes großes Layout modernes Penthouse befindet sich in einem der besten Bereiche in Zebbu…
Preis auf Anfrage
Penthouse in Saint Lawrence, Malta
Penthouse
Saint Lawrence, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein atemberaubendes Apartment mit 1 Schlafzimmer befindet sich in einem Dorf von San Lawrenz…
Preis auf Anfrage
Penthouse in Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese schöne Wohnung in der charmanten Stadt Marsalforn bietet eine einzigartige Gelegenheit…
Preis auf Anfrage
TekceTekce
Penthouse in Xaghra, Malta
Penthouse
Xaghra, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses Penthouse in Xaghra verfügt über 2 Schlafzimmer mit einem en-suite und Hauptbad. Die …
Preis auf Anfrage
Penthouse in Nadur, Malta
Penthouse
Nadur, Malta
Ein Penthouse mit 3 Schlafzimmern in Nadur mit Kanalblick . Diese Immobilie verfügt über 3 S…
Preis auf Anfrage
Penthouse in Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Diese schöne Wohnung in der charmanten Stadt Marsalforn bietet eine einzigartige Gelegenheit…
Preis auf Anfrage
Penthouse in Qala, Malta
Penthouse
Qala, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein Penthouse mit 2 Schlafzimmern in Qala. Dieses Anwesen besteht aus 2 Schlafzimmern mit ei…
Preis auf Anfrage
Penthouse in Sannat, Malta
Penthouse
Sannat, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Sannat Gozo - 3 Schlafzimmer Ecke Penthouse mit freiem Blick. Innenbereich 105 m2 Außenfläch…
Preis auf Anfrage
Penthouse in Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Diese schöne Wohnung in der charmanten Stadt Marsalforn bietet eine einzigartige Gelegenheit…
Preis auf Anfrage
Penthouse in Xewkija, Malta
Penthouse
Xewkija, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein schön fertiges Penthouse in dieser ruhigen Gegend von Xewkija in einem kleinen Block von…
Preis auf Anfrage
Penthouse in Xewkija, Malta
Penthouse
Xewkija, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein geräumiges 3-Schlafzimmer, 2-Bad Penthouse in Xewkija, bietet 117m2 Innenfläche und 26m2…
Preis auf Anfrage
Penthouse in Xaghra, Malta
Penthouse
Xaghra, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Ein Penthouse in Zebbug, serviert mit einem Aufzug in einem Block von 5 Einheiten. Das Anwes…
Preis auf Anfrage
Penthouse in Nadur, Malta
Penthouse
Nadur, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein 3 Schlafzimmer geräumiges Penthouse in Nadur, Diese Eigenschaft besteht aus einer Küche/…
Preis auf Anfrage
Penthouse in Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Das Hotel liegt in einer der besten Wohngegenden von Haz-Zebbug ist dieses hochmoderne Penth…
Preis auf Anfrage
Penthouse in Qala, Malta
Penthouse
Qala, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 3 Schlafzimmer Penthouse in Qala. Diese Unterkunft verfügt über 3 Schlafzimmer, 2 Bäder …
Preis auf Anfrage
Penthouse in Qala, Malta
Penthouse
Qala, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Letzte verfügbare Penthouse in einem kleinen Block von nur 8 Einheiten im Stadtrand des male…
Preis auf Anfrage
Penthouse in Sannat, Malta
Penthouse
Sannat, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Penthouse in einem gesuchten Gebiet in Sannat Fertig gebaut. 2 Schlafzimmer (eines mit eige…
Preis auf Anfrage
Penthouse in Xewkija, Malta
Penthouse
Xewkija, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Neu auf dem Markt - Penthouse in Xewkija Ideal sowohl für Mietinvestitionen als auch zum ers…
Preis auf Anfrage
Penthouse in Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein luxuriös fertig 250 qm Penthaus zum Verkauf in Zebbug (Malta). Es besteht aus einer sehr…
Preis auf Anfrage
Penthouse in Gharb, Malta
Penthouse
Gharb, Malta
Schlafräume 2
Ein neues Penthouse mit 2 Schlafzimmern in der ruhigen Lage von Gharb. Dieses Penthouse verf…
Preis auf Anfrage
Penthouse in Nadur, Malta
Penthouse
Nadur, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Penthouse 8, 2 Bett, 2 Bad, Luftraum inklusive•Alle Einheiten werden in Shell Form verkauft,…
Preis auf Anfrage
Penthouse in Qala, Malta
Penthouse
Qala, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 3 Schlafzimmer Penthouse in Qala Gozo, sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeit…
Preis auf Anfrage
Penthouse in Xaghra, Malta
Penthouse
Xaghra, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Zwei Penthäuser in der Schale mit gemeinsamen Teilen bereits gemacht. Drei Schlafzimmer Korr…
Preis auf Anfrage
Penthouse in Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Zum Verkauf ist diese Meer-Frontschale Form 3 Schlafzimmer Penthouse mit atemberaubendem, un…
Preis auf Anfrage
Penthouse in Victoria, Malta
Penthouse
Victoria, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses Penthouse ist zentral gelegen, aber in einer ruhigen Gegend liegt es auf einer Sackga…
Preis auf Anfrage
Penthouse in Xewkija, Malta
Penthouse
Xewkija, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein Zwei-Zimmer-Penthouse mit garantierter Aussicht auf das offene Land von seiner Südseite …
Preis auf Anfrage
Penthouse in Xewkija, Malta
Penthouse
Xewkija, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein neuer Block in Xewkija kompromiert 5 Etagen und insgesamt 13 Einheiten.•Im Erdgeschoss:1…
Preis auf Anfrage
Penthouse in Sannat, Malta
Penthouse
Sannat, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Neuer kleiner Block auf dem Markt in Sannat. In ruhiger Lage, in der Nähe aller Annehmlichke…
Preis auf Anfrage
Penthouse in Nadur, Malta
Penthouse
Nadur, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Im Stadtrand von Nadur gelegen, bietet diese Wohnentwicklung eine Vielzahl von Layouts und G…
Preis auf Anfrage
Penthouse in Sannat, Malta
Penthouse
Sannat, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Zu verkaufen in Sannat in diesem neuen Block sind 3 Penthouses verfügbar, um auf Plan zu kau…
Preis auf Anfrage
