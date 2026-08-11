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Penthäuser in Gzira, Malta

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23 immobilienobjekte total found
Penthouse in Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
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Das Luxury Penthouse besteht aus einem großen offenen Wohn-, Küchen- und Essbereich, der auf…
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Penthouse in Gzira, Malta
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GZIRA, LUXURDREI SCHLAFZIMMER ZUM VERKAUF Ein beeindruckendes Penthouse mit außergewöhnliche…
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Penthouse in Gzira, Malta
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Penthouse in Gzira! Nur wenige Minuten vom Kappara-Flyover und nur 5 Gehminuten von der Gzir…
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Penthouse in Gzira, Malta
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Ein neu gebautes Penthouse in einer sehr guten Gegend in Gzira. Die Unterkunft umfasst eine …
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Ein neu gebautes Penthouse in dieser ruhigen Wohngegend in Gzira. Die Unterkunft besteht aus…
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Ein hoch fertiges 350 m2 großes Penthouse , in diesem viel sough nach Bereich von Gzira gele…
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Luxuriöses 2-Schlafzimmer, 1-Badezimmer Penthouse bietet moderne Ausstattung, einen privaten…
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GZIRA, AUSSERHALB DREI ZU VERKAUFENDE Schlafzimmer Eine bemerkenswerte Residenz mit hervorra…
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GZIRA, LUXURDREI SCHLAFZIMMER ZUM VERKAUF Eine außergewöhnliche Residenz mit großzügigem Inn…
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Ein luftiges 2-Zimmer-Penthouse komplett möbliert (neu gebaut) einschließlich Dach und eigen…
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Prime Lage im Herzen von Gzira. Offene Küche, Wohn- und Essbereich mit einem geräumigen und…
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Penthouse derzeit auf Plan verkauft werden hoch fertig einschließlich Badezimmer und Innentü…
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Kommendes hochfertiges doppelfrontiges Penthouse, etwa 227 qm mit einem Dachpool, nur wenige…
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GZIRA - Penthouse In hervorragender Lage, nur wenige Schritte von der Uferpromenade entfernt…
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Verkauf in Gzira•Einführung Penthouse Nr. 16 - eine luxuriöse und geräumige Wohnmöglichkeit …
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Hoch ausgerüstetes Penthouse im besten Teil von Gzira mit einer massiven Terrasse. Großer of…
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Zwei Penthouses bestehend aus einer Küche Wohn- und Essbereich 2 Schlafzimmer und 2 Badezimm…
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Die letzten 2 Einheiten in einem prestigeträchtigen Block Set in einer der besten zugänglich…
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Gzira, Malta
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Eine Auswahl von größeren als üblichen Wohnungen und Penthouses in dieser neuen Entwicklung …
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Diese schöne Penthouse befindet sich im vierten Stock, nur wenige Minuten von der Küste entf…
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Dieses voll ausgestattete Penthouse bietet luxuriöses Wohnen mit atemberaubendem Meerblick f…
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Eine Auswahl von größeren als üblichen Wohnungen und Penthouses in dieser neuen Entwicklung …
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Luxus fertig zu bewegen. Offener Plan quadratisch geformter Wechselstrom, Einbauküche, Wasch…
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