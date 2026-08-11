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Penthäuser in Naxxar, Malta

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18 immobilienobjekte total found
Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Dieses außergewöhnliche 3-Schlafzimmer, 4-Badezimmer Penthouse in prestigeträchtigem San Paw…
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein wunderschön gestaltetes 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer-Wohnung in einer begehrten Gegend v…
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses elegante Penthouse bietet einen komfortablen und komfortablen Lebensstil. Mit einem S…
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Luxus 3-Schlafzimmer Penthouse mit Pool Tas-Salini, Naxxar Preis: 1,050.000 (einschließlich …
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
? Eine Gelegenheit, ein helles und geräumiges 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer Penthaus in ei…
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Naxxar - Penthouse UCA AREA. 3 Schlafzimmer. Blick auf die Kirche/zurück auf Mdina. Fertig o…
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Neuer Block mit Maisonetten, Wohnungen und Penthouse, in einem gesuchten Bereich in Naxxar. …
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Diese brandneue 2-Zimmer-Penthouse befindet sich in der ruhigen Wohngegend von Birguma, ist …
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Zum Verkauf 4th Floor Penthouse in Naxxar In einem begehrten Wohngebiet von Naxxar gelegen,…
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein außergewöhnliches Drei-Doppel-Zimmer-Penthouse in der sehr begehrten Gegend von Birguma,…
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Eine attraktive Immobilie zum Verkauf in der wünschenswerten Naxxar Bereich ein helles, mode…
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Naxxar neue Entwicklung in einem exklusiven Komplex. Diese moderne Residenz bietet eine Ausw…
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Ein Penthouse mit Luftraum inklusive Genehmigungen in der Hand, um eine Zwei-Zimmer-Wohnung …
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Naxxar neue Entwicklung in einem exklusiven Komplex. Diese moderne Residenz bietet eine Ausw…
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Naxxar - Ein brandneues Designer-Penthouse-Set in diesem gefragtesten Dorf, das Sie in jeder…
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Penthouse 8 zimmer in Naxxar, Malta
Penthouse 8 zimmer
Naxxar, Malta
Zimmer 8
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Stockwerk 5/5
NAXXAR - Ein hoch fertiggestelltes Penthouse mit drei Schlafzimmern, das teilweise möbliert …
$376,097
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Neue 2-Zimmer-Penthouse mit Luftraum in einer ruhigen Wohngegend von Naxxar. Hochwertige Obe…
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Penthouse in Naxxar, Malta
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Naxxar, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein ein Schlafzimmer Penthouse in einem brandneuen Block von Wohnungen befindet sich in eine…
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