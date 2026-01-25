Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Vidrizu pagasts
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Vidrizu pagasts, Lettland

3 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Vidrizi, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Vidrizi, Lettland
Zimmer 4
Fläche 186 m²
Stockwerk 2/7
Wir bieten an, eine schicke Wohnung im einzigartigen Projekt HOFT (Haus der fliegenden Bäume…
$931,400
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Vidrizi, Lettland
Wohnung 5 zimmer
Vidrizi, Lettland
Zimmer 5
Fläche 262 m²
Stockwerk 2/2
Wir bieten ein schickes Penthouse mit einer Terrasse in einem renovierten Haus, ein Teil ein…
$857,059
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Vidrizi, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Vidrizi, Lettland
Zimmer 4
Fläche 219 m²
Stockwerk 1/2
Wir bieten eine geräumige Wohnung in einem renovierten Haus, ein Teil eines neuen Projekts i…
$727,913
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Vidrizu pagasts, Lettland

