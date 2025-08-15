Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Vecumnieku pagasts
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Vecumnieku pagasts, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Vecumnieki, Lettland
Haus 4 zimmer
Vecumnieki, Lettland
Zimmer 4
Fläche 72 m²
Stockwerk 1/1
$75,709
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Immobilienangaben in Vecumnieku pagasts, Lettland

